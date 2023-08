Communiqué du Conseil des ministres du Mercredi 09 Août 2023 - abamako.com

Conseil des Ministres du Mercredi 09 août 2023

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 09 août 2023, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES



La réalisation desdits travaux de construction et de bitumage contribuera, notamment à améliorer les conditions de transport des personnes et de leurs biens, à promouvoir l’économie nationale et à assainir la ville de Dioïla.



2. Sur le rapport du ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant institution du Conseil national du Dialogue social.

Le climat social est fortement perturbé dans notre pays par des mouvements de grèves déclenchés par les organisations syndicales des travailleurs dans les secteurs public et privé et dans toutes les branches d’activités.

Malgré l’existence d’organes de concertation qui concourent à la réalisation du dialogue social et à l’apaisement du climat social, le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a enregistré plus de 400 préavis de grève concernant aussi bien le secteur public que le secteur privé sur la période allant de janvier 2019 à décembre 2022.

Le fonctionnement de ces organes de concertation a révélé des insuffisances liées entre autres à leur caractère ad hoc, au manque de suivi des accords de fin de conflits et à leur caractère non inclusif.

En vue de prévenir les mouvements de grèves, l’atelier d’évaluation du Pacte de Solidarité pour la Croissance et le Développement et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ont recommandé l’institution d’un cadre de concertation national, permanent et inclusif.

Le projet de décret adopté institue, conformément à ces recommandations et à celles des Assises nationales de la Refondation et de la Conférence sociale, le Conseil national du Dialogue social sous forme d’organe consultatif tripartite.

Son institution permettra de renforcer le dispositif de prévention et de gestion des conflits de travail, d’assurer la concertation permanente entre l’Etat et les partenaires sociaux dans les secteurs public, parapublic et privé ainsi que dans l’économie informelle pour la préservation d’un climat social paisible.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :



AU TITRE DE LA PRIMATURE

- Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement :

Madame COULIBALY Fatoumata BALDE, Administrateur civil.

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kébila, y compris le contournement de Koualé ainsi que l’aménagement des voiries de Dioïla, en deux

(02) lots :

lot n°1 : Section Dioïla-Togo, y compris les voiries de Dioïla (6,15 km) ;

lot n°2 : Section Togo-Domba (52 km).

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME



- Chargé de mission :

Monsieur Abdouramane CISSE, Gestionnaire.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE



- Inspecteur à l’Inspection des Services diplomatiques et Consulaires : Madame Nana Aïssa TOURE, Conseiller des Affaires Etrangères.



AU TITRE DU MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

- Chargés de mission :

Monsieur Tiebone TANGARA, Juriste ;

Monsieur Boubacar DEM, Ingénieur Commercial ; Monsieur Mohomodou IBRAHIM, Juriste.

- Directeur national du Travail :

Monsieur TAHAR Ben Abdoulahi, Administrateur du Travail et de la Sécurité sociale.



AU TITRE DU MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE



- Chef de Cabinet :

Monsieur Achérif MOHAMED AG ERLAF, Gestionnaire.

- Conseiller technique :

Monsieur Djibril DANSOKO, Conseiller des Affaires Etrangères.

- Chargés de mission :

Madame Korotimi Féfé KONE, Spécialiste en relations publiques ; Monsieur Mamedy DIARRA, Spécialiste en Communication ; Monsieur Alher Ag ALHAMISSE, Gestionnaire ;

Monsieur Mohamed AG MATTOU, Economiste ;

Monsieur Aly AG HATT, Juriste.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE

- Secrétaire Général :



Monsieur Daniel Siméon KELEMA, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

- Chef de Cabinet :

Madame DICKO Bassa DIANE, Ingénieur Agronome.

- Conseillers techniques :

Madame TRAORE Fatoumata COULIBALY, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural ;

Monsieur Bréhima SOGOBA, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural ;

Monsieur Amadou Cheick TRAORE, Professeur de l’Enseignement secondaire ;

Monsieur Tièman TRAORE, Administrateur du Travail et de la Sécurité Sociale ;

Monsieur Mohamed B. DIARRA, Inspecteur des Services économiques.



- Chargés de mission :

Madame Safiatou COUMARE, Juriste ;

Monsieur Mohamed Makiyou COULIBALY, Ingénieur Agronome Senior ; Monsieur Youssouf TRAORE, Professeur de l’Enseignement secondaire ; Monsieur Sambou Jules SISSOKO, Journaliste-Reporter ;

Monsieur Bacoroba COULIBALY, Comptable.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE



- Secrétaire Général :

Monsieur Madiou SANGHO, Magistrat.

- Chef de Cabinet :

Monsieur Ayouba GOUANLE, Administrateur civil.

- Conseillers techniques :

Monsieur Sidi Mohamed COULIBALY, Professeur de l’Enseignement supérieur ; Madame Kadiatou SANOGO, Professeur de l’Enseignement supérieur ; Monsieur Jermi COULIBALY, Professeur de l’Enseignement supérieur.

- Chargés de mission :

Monsieur Demba COULIBALY, Journaliste-Communicant ;

Madame Aminata HAIDARA, Spécialiste en Education Préscolaire ;

Madame Djingarey Ibrahima MAIGA, Gestionnaire des Ressources Humaines ; Madame Fatoumata Siré DIAKITE, Linguiste.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE



- Chef de Cabinet :

Monsieur Bréhima dit Féfé KONE, Juriste.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

- Directeur national de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances :

Monsieur Niarga Oulé DEMBELE, Ingénieur des Constructions Civiles.



AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES



- Chef de Cabinet :

Monsieur Djigui Djibril SISSOKO, Professeur principal de l’Enseignement Secondaire général.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de l’Economie et des Finances a informé le Conseil des Ministres des résultats du dénombrement du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat.



Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat a été réalisé du 15 juin au 31 décembre 2022 par l’Institut national de la Statistique.

L’opération a mobilisé 34 155 agents recenseurs pour un coût global de 11,1 milliards de francs CFA financé à 66,5% par le budget national.

Il ressort de l’exploitation des données collectées sur le terrain que l’effectif total de la population malienne en 2022, est estimé à 22 millions 395 mille 485 habitants dont :

- 47,2% de jeunes de moins de 15 ans ;

- 49,9% de personnes âgées de 15 à 64 ans ;

- 49,7% de femmes ;

- l’âge moyen de la population est de 21,4 ans et le taux de croissance annuel de la population

ressort à 3,3%.

Les résultats de ce recensement permettront aux décideurs d’orienter et de mieux structurer les décisions, les visions et les choix stratégiques.



2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres :

a. des dispositions en cours pour la mise en œuvre des engagements du Président de la Transition, Chef de l’Etat relativement à la rénovation de certains stades CAN et à la construction d’un nouveau stade à Tombouctou.

Faisant suite à la déclaration du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a entrepris certaines actions pour la mise en œuvre des engagements pris lors de sa visite à Kayes. Ces actions sont entre autres :

- l’identification des stades à rénover qui sont le stade Abdoulaye Makoro SISSOKO de Kayes, le stade Babemba TRAORE de Sikasso, le stade Amary DAOU de Ségou et le stade Barema BOCOUM de Mopti ;

- la réalisation d’un magazine pour faire ressortir la nécessité d’opérer la rénovation des stades CAN, leur impact sur le développement socio-économique et la saine occupation des jeunes.

Les procédures d’appel d’offres pour la réalisation des travaux sont en cours. Le lancement officiel des travaux de rénovation se fera dans quelques semaines. Il débutera par la remise officielle du site du stade de Kayes à l’entreprise retenue.

La construction du nouveau stade de Tombouctou est une volonté politique pour promouvoir le développement socio-économique et culturel et doter la région d’une infrastructure d’envergure pouvant accueillir la prochaine édition de la biennale artistique et culturelle en 2025.

Les procédures d’affectation de la parcelle devant abriter le nouveau stade sont en cours et la pose de la première pierre se fera au plus tard le 22 septembre 2023.

b. de l’organisation des activités des vacances citoyennes.

Les vacances citoyennes sont organisées depuis 2008. Elles regroupent la jeunesse malienne autour d’activités d’intérêt communautaire, socio-éducatives, récréatives et sportives, contribuant à la reconstruction nationale.

L’édition de cette année mobilisera plus 5 mille jeunes venant des différentes Régions et du District de Bamako.



Au cours de cette édition, les jeunes seront informés, formés et sensibilisés sur entre autres : les valeurs d’engagement citoyen, de civisme, de patriotisme, de la culture, de la paix et du vivre ensemble à travers des conférences, des causeries-débats, des travaux de rénovation d’infrastructures socio-éducatives et sportives, des actions d’assainissement, des excursions, des activités culturelles et sportives véhiculant des messages de paix et de cohésion sociale.

Le lancement des vacances citoyennes est prévu pour le 12 août 2023 à Soufroulaye, Région de Mopti et la clôture le 26 août 2023 à Téné, Région de San.

c. de la participation de la sélection nationale séniors dames de basketball à l’Afro-basket, FIBA 2023, tenu du 28 juillet au 06 août à Kigali au Rwanda.

La Sélection nationale séniors dames de Basketball a participé avec brio à l’Afro-basket, FIBA 2023.

A l’issue de la compétition, la sélection nationale s’est classée 3ème du continent et a obtenu la médaille de bronze.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a félicité les joueuses et leur encadrement pour leur engagement, leur esprit combatif et leur don de soi. Il les a exhortés à poursuivre dans la même dynamique afin de hisser le drapeau malien sur le toit du basket africain.

3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une baisse du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.



Bamako, le 09 août 2023

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national