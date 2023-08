Ber : Les FAMAS neutralisent plus d’une vingtaine de terroristes( armée) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ber : Les FAMAS neutralisent plus d’une vingtaine de terroristes( armée) Publié le samedi 12 aout 2023 | aBamako.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Dans une tentative d’incursion et des tirs de harcèlement des groupes armés terroristes contre les unités FAMa devant être installées à Ber dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de la MINUSMA.



Des affrontements ont le bilan ;côté ami 06 morts et 04 blessés.

Les GAT dans leur débandade ont abandonné 24 corps, 18 AK-47 et 12 motos.





Les FAMa, respectueuses de leur mission de Défense de l'intégrité du territoire national et de la sécurisation des personnes et des biens, resteront fidèles à leurs engagements et ne ménageront aucun effort pour le bien-être des populations de Ber prises en otage par les groupes armés terroristes.

Nous vous tiendrons informé de l'évolution de la situation.