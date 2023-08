Mali : six soldats tués dans une attaque djihadiste dans le Nord - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : six soldats tués dans une attaque djihadiste dans le Nord Publié le lundi 14 aout 2023 | Le Parisien

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

La zone de Ber est depuis le théâtre de tensions opposant d’une part l’armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner et d’autre part la Coordination des mouvements de l’Azawad des Touaregs.



Six soldats maliens ont été tués dans une attaque djihadiste survenue vendredi à Ber dans le nord du pays, selon un bilan que l’armée a rendu public samedi. Les « GAT (groupes armés terroristes) dans leur débandade ont abandonné 24 corps, 18 AK-47 (des fusils d’assaut Kalachnikov) et 12 motos », poursuit-elle.



Ces affrontements sont survenus après une « tentative d’incursion et des tirs de harcèlement des groupes terroristes contre des unités FAMa (forces armées maliennes) devant être installées à Ber dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de la Minusma », la Mission de l’ONU au Mali qui s’apprête à quitter le pays. La junte au pouvoir au Mali depuis 2020 a poussé le Conseil de sécurité à décider en juin du retrait de la Minusma d’ici à la fin de l’année.