Intégration : ouverture à Abidjan d`une AG du Conseil des collectivités territoriales de l`UEMOA pour renouveler ses instances

Une Assemblée générale extraordinaire du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (CCT-UEMOA) s'est ouverte le lundi 21 août 2023 à Abidjan, a constaté Abidjan.net sur place.



Cette réunion permettra de faire le bilan de cet organe de l'UEMOA et renouveler son bureau.



'' Nous avons fait de notre mieux pour mériter la confiance placée en nous. Je ne suis pas candidat à ma propre succession. C'est dans le renouvellement qu'on trouve l'alliance des générations. Je lance un appel à la solidarité et à l'union '', a dit l'ivoirien Albert François Amichia, le président sortant du CCT-UEMOA.



'' C'est ensemble que nous relèverons les impératifs de développement. Nous laissons en friche d'importants dossiers et de nombreux défis à relever '', a fait savoir M. Amichia qui est le maire de Treichville, une commune située dans le sud d'Abidjan.

Auparavant, il s'est satisfait de son bilan à la tête du CCT-UEMOA depuis 2012.



'' Après onze années d'existence, le CCT-UEMOA peut être fier. Nous avons réussi à produire un livre blanc sur la décentralisation financière en Afrique de l'ouest. Le CCT-UEMOA a contribué aux réflexions sur le décentralisation et a signé des conventions au profit des collectivités territoriales '', a entre autres, égrené le président sortant du CCT-UEMOA.



Pour sa part, Benjamin Effoli, le directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité a soutenu que

'' nos États ne sauraient se passer de la contribution des collectivités territoriales pour leur développement ''.

Par ailleurs, M. Effoli qui représentant le ministre Vagondo Diomandé a assuré que le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour soutenir les collectivités territoriales.



Avant lui, Gustave Diasso, le représentant résident de la Commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de ces assises affirmant qu'elles permettront de '' consolider les acquis du CCT-UEMOA et de passer en revue sa feuille de route''.



Cette Assemblée générale du CCT-UEMOA qui s'achèvera mardi, sera sanctionnée par le renouvellement des instances de cet organe.



Huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et bénéficiant de traditions culturelles communes, composent l’UEMOA créée en 1994.



Cette organisation a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production.



L.Barro