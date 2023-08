Attaque terroristes contre les populations dans les localités de Bandiagara : l’Adema y voit une grave menace pour l’intégrité territoriale et l’unité - abamako.com

Dans un message l'Adéma - Parti Africain pour la Solidarité et la Justice condamne les attaques inhumaines et barbares qui anéantissent presque les villages du centre et déplore la pression, exercée par les groupes armés terroristes sur ces localités qui selon le parti augure une grave menace pour l'intégrité territoriale et l'unité

L'Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASS) constate avec désolation et une profonde affliction, que des attaques d'une extrême violence attribuées à des groupes armés non identifiés, ne cessent de se multiplier dans le centre du pays, occasionnant des massacres épouvantables de populations civiles, des pillages de villages et hameaux, ainsi que des déplacements massifs des populations civiles, dont les plus récentes ont été perpétrées, dans les villages de Bodio, Komokan, Yarou, Idiely Na dans la Région de Bandiagara.



En ces douloureuses circonstances, l'Adéma-PASJ présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'Adema-PASJ condamne ces attaques inhumaines et barbares qui anéantissent presque les villages en n'épargnant ni les femmes enceintes, ni les enfants, ni les greniers, ni les animaux.



Cette situation devient de plus en plus périlleuse, tant la pression, exercée par les groupes armés terroristes sur ces localités augure d'une grave menace pour l'intégrité territoriale et l'unité

nationale de notre pays, le Mali



L'Adéma-PASJ réitére son appel pressant aux Autorités de la Transition, particulièrement le Gouvernement à jouer pleinement son rôle régalien de protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national



L'Adéma-PASJ exhorte les Autorités compétentes à entreprendre des actions diligentes en vue de rechercher, identifier et traduire en justice les commanditaires, auteurs et complices de ces attaques meurtrières



L'Adéma-PASJ encourage les Forces de Défense et de Securité dans leur mission sacerdotale de protection des populations et de leurs biens.



L'Adéma-PASI exprime toute sa solidarité et tout son soutien à l'endroit des déplacés, des populations du centre du pays qui ont subi de lourdes pertes en vies humaines ces derniers temps et qui restent malheureusement toujours sous la menace d'autres attaques.



Bamako le 24 août 2023



Le vice président



Assaride IMBARCAOANE



