La bourse ’’ Mandela Washington fellowship 2024 ’’, un programme financé par le gouvernement américain, est ouverte aux jeunes dirigeants africains residents dans un pays d’Afrique subsaharienne et âgés de 25 à 35 ans.



Selon une note d’information transmise mercredi à Abidjan.net, les inscriptions pour postuler à la bourse ’’ Mandela Washington fellowship 2024’’ ont débuté depuis le 15 août dernier et la clôture des candidatures est prévue le 12 septembre prochain.



Selon le document, les critères de sélection des candidats à ce programme sont nombreux.

Il s’agit entre autres, d’avoir un engagement démontré envers le service public ou communautaire, avoir la capacité de travailler en collaboration dans divers groupes et de respecter les opinions des autres et avoir un historique avéré de leadership et de réalisations dans la fonction publique, les affaires et/ou l’engagement civique.



Quant aux conditions pour etre candidat à la candidature à cette bourse, il faut entre autres, être citoyen et résident d’un pays d’Afrique subsaharienne, être âgé de 25 à 35 ans au moment du dépôt de la candidature, ne pas être citoyen américain ou résident permanent des États-Unis et ne pas être employé ou membre de la famille immédiate d’employés du gouvernement américain.



Par ailleurs, le chronogramme de ce programme indique qu’après la clôture des candidatures le 12 septembre prochain, les demi-finalistes seront interviewés par les ambassades et consulats américains locaux entre novembre et janvier 2024.

En mars 2024, les candidats seront informés de leur statut, puis en mai 2024, il y aura le traitement des visas et orientations préalables à la bourse pour les finalistes et enfin en juin 2024, le début de la bourse aux États-Unis.



La bourse ’’ Mandela Washington fellowship’’ est un programme du département d’État américain financé par le gouvernement américain et administré par l’Irex.



L.Barro