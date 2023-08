Anéfis : Plusieurs combattants terroristes neutralisés dans des frappes aériennes - abamako.com

Anéfis : Plusieurs combattants terroristes neutralisés dans des frappes aériennes Publié le lundi 28 aout 2023

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise officielle d`avions de chasse et d`hélicoptères aux Forces armées maliennes (FAMa)

Bamako, le 19 janvier 2023. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis plusieurs d`avions de chasse de conception russe et d`hélicoptères à l`armée malienne Tweet

Ce lundi 28 août 2023, aux environs de 14 h 00 et sur la base de renseignements précis, l'aviation FAMa a visé un regroupement de groupes armés terroristes (GAT) dans le secteur de Anéfis, auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles et d'attaques contre nos forces. Ces GAT étaient en préparation d'attaques contre des positions FAMa.



Plusieurs Combattants terroristes et 04 pick-up ont été neutralisés. Les évaluations sont en cours.



Les FAMa rassurent les populations de leur détermination à rechercher et détruire les groupes armés terroristes.