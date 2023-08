Textes régissant la Presse: Des projets finalisés présentés au ministre de la Communication - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Textes régissant la Presse: Des projets finalisés présentés au ministre de la Communication Publié le dimanche 27 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

La Maison de presse du Mali

La Maison de la presse du Mali Tweet





.



C’est ce vendredi 25 Août 2023 que la commission de rédaction en charge de la relecture des projets de textes régissant la presse a présenté les textes finalisés au ministre de la communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration Alhamdou Ag ILYÈNE. Durant des jours, la commission mise en place à cet effet, a passé au peigne fin les 4 projets de loi à savoir :

- la loi portant création de la HAC ;

- la loi portant régime de presse et délits de presse ;

- la loi relative à l'information et à la communication ;

- la loi d'abrogation du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat.



Les travaux ont également porté sur 3 projets de décret :

- le décret instituant la carte de presse ;

- le décret sur l'aide publique à la presse :

- le décret relatif à la presse en ligne.



Le ministre Alhamdou Ag ILYÈNE qui a suivi l'exposé avec beaucoup d’intérêt, en compagnie du président de la HAC, dit être très satisfait du travail accompli par la commission. Ces projets de texte une fois adoptés, selon lui, permettront d’assainir le secteur des médias en répondant convenablement aux exigences d'une presse plus professionnelle. L’adoption de ces projets de texte permettra également de mieux réguler les médias publics et privés ajoute le ministre Ag ILYÈNE.