Le gouvernement a signé aujourd'hui un pacte de stabilité les syndicats nationaux ( ministre)

Le pacte de stabilité est bâti autour de 7 Chapitres avec un préambule contextuel et un plan d'action quinquennal de mise en ceuvre( ministre)



Le plan d'action du pacte comporte 60 domaines d'engagements et 125 activités programmées sur 5 ans( ministre)



