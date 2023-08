Journée d’information et d’échange sur la direction générale du contentieux de l’État : ’’la Direction Générale du Contentieux de l’Etat a traité 854 dossiers contentieux de l’Etat, 100 décisions de justice ont été rendues, 83 ont été favorables à l’Etat et 17 défavorables.’’ (Mahamadou DAGNO) - abamako.com

Journée d'information et d'échange sur la direction générale du contentieux de l'État : ''la Direction Générale du Contentieux de l'Etat a traité 854 dossiers contentieux de l'Etat, 100 décisions de justice ont été rendues, 83 ont été favorables à l'Etat et 17 défavorables.'' (Mahamadou DAGNO) Publié le jeudi 24 aout 2023

La Direction Générale du Contentieux de l'Etat a procédé ce jeudi matin,au centre international de conférence de Bamako, au lancement des travaux de la << Journée d'information et d'échanges de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat >>.



La cérémonie d'ouverture de cette journée était présidée par le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, Mahamadou DAGNO, en présence du ministre de la justice et des droits de l'homme Mahamadou Kassogue et du Directeur Général du Contentieux de l'Etat .

Cette journée d'information et d'échanges, qui a pour objectif principal d'assurer une défense efficace des intérêts de l'Etat, s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre du programme de travail de la Direction générale du Contentieux de l'Etat .



Dans son discours, le ministre Secrétaire général du Gouvernement, Mahamadou DAGNO a indiqué que dans l'accomplissement de ses missions, la Direction Générale du Contentieux de l'Etat reçoit beaucoup de dossiers judiciaires impliquant différentes administrations. Selon lui, suivant les données de son rapport annuel de 2022, "la Direction Générale du Contentieux de l'Etat a traité 854 dossiers contentieux de l'Etat sur lesquels 100 décisions de justice ont été rendues et sur lesquelles 83 ont été favorables à l'Etat et 17 défavorables".



Il faut rappeler la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, créée par l'Ordonnance n°2014-018/P-RM du 03 août 2018, a pour attributions, entre autres, la représentation et la défense des intérêts de l'Etat devant les instances juridictionnelles ou arbitrales.



MS