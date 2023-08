Uemoa : les collectivités territoriales reconnaissantes à François Albert Amichia - abamako.com

Uemoa : les collectivités territoriales reconnaissantes à François Albert Amichia Publié le jeudi 24 aout 2023

Uemoa : les collectivités territoriales reconnaissantes à François Albert Amichia

« Je voudrais vous annoncer officiellement que je ne suis pas candidat à ma propre succession », c’est en ces termes que le Ministre François Albert Amichia a annoncé son départ de la présidence du Conseil des colectivités territoriales de l'espace UEMOA (CCT-UEMOA), le lundi 21 août 2023, sous une pluie d’applaudissement des élus sous-régionaux pour exprimer leur reconnaissance pour l’excellent travail qui a été effectué durant sa mandature.



Et pour marquer un temps d’arrêt après l’élection du nouveau président, le Sénégalais Omar Bah et le renouvellement des instances de cet organe, une cérémonie d’hommage a été rendu à celui qui est devenu Président d’honneur de l’instance régionale : François Albert Amichia, le mardi 22 août 2023.



A l’occasion, toutes les délégations Burkina Faso, Mali, Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire… ont témoigné leur profonde reconnaissance et leur fierté d’avoir travaillé avec un « Grand homme Africain », qui conjugue à la fois humilité, humanité, professionnalisme et persévérance, conclu une note d'information parvenue à Abidjan.net.





