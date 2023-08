Communiqué de presse conjoint suite à la visite officielle au Niger de son excellence madame ragnaghnewende olivia rouamba, ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des burkinabè de l’extérieur du Burkina Faso et de son excellence monsieur Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères, et de la coopération internationale de la république du mali - abamako.com

Sur les Hautes instructions des Chefs d'Etat du Burkina Faso et de la République du Mali, leurs Excellences Madame Ragnaghnewende Olivia ROUAMBA et Monsieur Abdoulaye DIOP respectivement Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l'Extérieur et Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, ont effectué une visite de travail

Niamey, le 24 août 2023.



Les deux Ministres étaient accompagnés de :

M. Alousséni SANOU, Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Mali;

M. Karamoko Jean Marie TRAORE, Ministre Déléqué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de 'Extérieur, Chargé de la Coopération Régionale du Burkina Faso.



Les deux Ministres et leurs délégations respectives ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme par Son Excellence Monsieur Bakary Yaou SANGARE, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur et dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existe entre les peuples des trois pays.



Cette visite à Niamey s inscrit dans le cadre de la tradition d'échanges et de consultations, en vue de renforcer davantage les liens d'amitié, de solidarité et de coopération agissante qui unissent les trois pays, depuis leur accession à la souveraineté internationale.





5. Les délégations des trois pays ont eu une séance de travail autour de Son Excellence Monsieur LAMINE ZEINE ALI MAHAMAN, Premier



Ministre accompagné du :



Général de Brigade Mohamed TOUMBA, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de l'Administration du Territoire;

Son Excellence Monsieur Bakary Yaou SANGARE, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur;



Monsieur Boubacar Moumouni SAIDOU, Ministre délégué chargé des Finances.

Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et, ont permis de faire un examen approfondi des défis qui se posent aux trois pays, et les sujets majeurs qui font l'actualité, aux plans sous-régional, régional et interational.



Les Ministres Burkinabé et Maliens ont tenu à réitérer la solidarité et le soutien de leurs pays au Niger, face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines édictées par la CEDEAO et l'UEMOA, en violation des textes desdites Institutions.

Ils ont en outre réitéré leur reiet d'une intervention armée contre le peuple nigérien qui sera considérée comme une déclaration de guerre.



Au cours de leurs échanges, les trois Ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Burkina Faso, le Mali et le Niger et, ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays, pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs, qui aspirent à une souveraineté pleine, à la paix, à la sécurité et au développement.





Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les trois pays et ont convenu d'accroitre les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des commissions tripartites de coopération.



Elles se sont en outre engagées à coordonner leurs actions dans le sens d'une plus grande appropriation des décisions concernant leurs pays respectifs, à travers des partenariats ouverts et respectueux de l'égalité et de la souveraineté qui fondent les relations entre Etats.







Sur le plan sécuritaire, les trois Ministres ont évoqué les menaces terroristes et l'extrémisme violent au Sahel, en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans les trois pays frontaliers. Ils ont réaffirmé leur engagement à mutualiser leurs moyens pour combattre ces fléaux qui sévissent depuis plusieurs années dans la sous-région et compromettent la mise en œuvre effective des programmes de développement.

Saluant, les différentes initiatives en cours pour combattre ces fléaux, et l'appui opérationnel apporté par divers partenaires dans ce cadre, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération, d'échange de renseignements et d'opérations conjointes, en vue d'être plus efficace face a l'action de Groupes terroristes.

Les trois pays ont convenu de s'accorder des facilites d'assistance mutuelle en matière de défense et de sécurité en cas d'agression ou d'attaques terroristes.

Ils ont décidé de mettre en place un cadre de concertation qui leur permet de coordonner leurs actions afin de faire face aux situations et Ces invitations ont été acceptées avec gratitude et les dates seront fixées par voie diplomatique.







Pour le Mali



Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP



Pour le Burkina Faso



Son Excellence Madame Ragnaghnewende Olivia Rouamba



Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Ministre des Affaires étrangères et de Regionale et des Burkinabé de l'Extérieur



la Coopération internationale





Pour le Niger



Son Excellence Monsieur Bakary Yaou SANGARE Ministre des Allaires étrangeres, de la Coopération et des Nigeriens à l'extérieur





Fait à Niamey, le 24 août 2023