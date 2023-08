Les OSC d’Afrique de l’Ouest demandent à la junte militaire du Niger de présenter un plan de transition pour rétablir la démocratie et l’ordre constitutionnel (Communiqué) - abamako.com

Publié le vendredi 25 aout 2023

© Autre presse par DR

Quel avenir pour la lutte contre le djihadisme au Sahel après le coup d`État au Niger ?

Nous, la cohorte d'organisations de la société civile (OSC) soussignées, qui défendons les droits démocratiques et la bonne gouvernance en Afrique, et en particulier dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, suivons la situation politique au Niger avec beaucoup d'intérêt et de préoccupation depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Nous ne nous trompons pas sur le fait que toutes les formes de prise de pouvoir politique inconstitutionnelle ne sont pas dans l'intérêt à long terme de la sous-région et de ses populations.



Nous sommes fermement convaincus que si les acteurs étatiques ne parviennent pas à gouverner de manière juste, équitable et inclusive, et n'administrent pas leurs juridictions conformément aux principes démocratiques, la meilleure option est d'utiliser le processus électoral, qui fournit le mécanisme pour des changements périodiques de gouvernement. La Coalition exhorte donc les acteurs politiques à soumettre leurs griefs aux urnes, au lieu de recourir à la destitution inconstitutionnelle de gouvernements légitimement élus.



De même, la coalition rejette les tentatives des décideurs de conduire la sous-région vers un conflit armé qui, à toutes fins utiles, multiplierait la misère et la souffrance des populations de la sous-région. Par conséquent, la menace de guerre et la mobilisation effective de toutes les options militaires dans le contexte de la crise politique ne sont pas dans l'intérêt des populations du Niger, du Nigeria et du reste de la CEDEAO.



Nous exprimons notre solidarité et notre soutien aux peuples d'Afrique de l'Ouest dont la foi dans la démocratie et ses résultats a été ébranlée par les événements au Niger. Toutefois, au lieu d'attiser la guerre et de s'engager dans des activités et une rhétorique qui tendent à aggraver la crise, cette coalition appelle à l'introspection ainsi qu'à un dialogue calme et constructif pour aborder les questions sous-jacentes à la crise à laquelle sont confrontées les démocraties dans la sous-région, qui s'est manifestée sous la forme d'une pandémie de coups d'État qui balaie la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.



Alors que cette coalition est solidaire et soutient les citoyens d'Afrique de l'Ouest qui sont actuellement sous les bottes de la dictature militaire, il est urgent que les acteurs politiques et les acteurs clés des États d'Afrique de l'Ouest réfléchissent à la manière dont la sous-région est arrivée à cet état désolant de graves revers démocratiques. Pour que cette réflexion puisse commencer, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) doit immédiatement entamer le processus de réexamen de ses rôles et de sa pertinence en ce qui concerne l'arrêt du retour de la sous-région aux jours sombres de l'aventurisme militaire dans l'espace politique. Ainsi, la CEDEAO ne peut plus fonctionner comme un club de chefs d'État, dont la seule préoccupation est la protection du régime des différents dirigeants ouest-africains et l'appropriation des avantages de leur fonction, tandis que les citoyens ordinaires des pays de la sous-région se vautrent dans l'extrême pauvreté, la misère et le dénuement.



Il est instructif de noter que la CEDEAO, qui a maintenant adopté l'approche des pompiers pour lutter contre la pandémie de coups d'État dans la sous-région, a trouvé commode de rester silencieuse lorsque certains des dirigeants en son sein ont décidé d'adopter des méthodes antidémocratiques pour se perpétuer au pouvoir. Nous avons vu dans la sous-région des cas où des dirigeants ayant épuisé les limites de leur mandat constitutionnel déploient les institutions de l'État pour faire appliquer des changements constitutionnels afin de leur accorder un ou plusieurs mandats supplémentaires. Nous avons également observé que les dirigeants de la CEDEAO sont prompts à approuver des élections entachées d'irrégularités, même lorsque ces élections sont condamnées et rejetées par les observateurs locaux et internationaux.



Par conséquent, pour que les causes sous-jacentes des coups d'État soient traitées et que la démocratie soit restaurée dans la sous-région, la CEDEAO doit s'efforcer d'être démocratique dans son esprit et dans son caractère. En outre, cette Coalition affirme sans équivoque que le manque de respect pour les principes démocratiques, la pauvreté extrême au milieu de l'abondance, le chômage massif et le manque d'inclusion sont quelques-uns des facteurs qui alimentent le banditisme, l'insurrection, le terrorisme et, plus récemment, la pandémie de coups d'État dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.



Consciente de ces réalités, la Coalition appelle la junte nigérienne à présenter immédiatement un plan de transition vers un gouvernement démocratique et constitutionnel. Tout en espérant que toutes les parties à cette crise malheureuse ont tiré les leçons amères des événements au Niger, la Coalition espère qu'un retour à la démocratie par le biais d'élections libres, équitables et crédibles contribuera à restaurer la confiance et à répondre aux préoccupations de la population et de la communauté internationale.



Signé :

1. Centre de ressources pour les droits de l'homme et l'éducation civique (CHRICED)

2. Centre de plaidoyer législatif de la société civile (CISLAC)

3. Programme de développement humain et environnemental (HEDA)

4. Centre pour la démocratie et le développement (CDD)

5. Centre Africain d'Appui au Leadership aux Droits Humains et à l'innovation Sociale (CALDHIS)

6. Réseau des Organisations Nigériennes pour la Défense de la Démocratie et les Droits Humains (RONIDDEDH).