Deuxième édition du festival culturel et économique de Kouremale : Le célèbre artiste Salif Keita prôné la fédération Mali-Guinée Publié le vendredi 25 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Deuxième édition du festival culturel et économique de Kouremale : Le célèbre artiste Salif Keita prôné la fédération Mali-Guinée

En prélude du lancement de la deuxième édition du festival culturel et économique de Kouremale, le célèbre artiste Salif Keita était face au hommes de média ce vendredi pour annoncer la tenue de la deuxième et avancer un projet de fédération pour le Mali et la Guinée



Ce festival qui Selon les organisateurs se veut intégrateur entre la Guinée et le Mali à travers la culture, se tiendra du 27 au 29 octobre 2023 à Kouremale. La spécificité de cette deuxième édition est la participation du Burkina Faso comme l'invité d'honneur en plus de la Guinée



Selon l'artiste Salif Keita cette deuxième édition sera placée sous le signe de la fédération entre le Mali et la Guinée 'il faut cette fédération' a-t-il insisté





''Le colonialisme est venu blessé notre terre, nous sommes capable de la soigner; pourquoi on ne la soigne pas , des familles ont été divisée en deux, on peut les rassembler; quand le problème est connu il faut la solution et c'est la fédération " a affirmé le célèbre artiste



Il faut rappeler plusieurs activités sont prévues pour cette édition notamment les troupes folkloriques ..