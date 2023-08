Ségou : La COFOR-MALI forme 50 jeunes sur la participation des jeunes au processus électoral - abamako.com

Ségou : La COFOR-MALI forme 50 jeunes sur la participation des jeunes au processus électoral Publié le lundi 28 aout 2023

La Coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR-MALI a débuté le Samedi 26 Août 2023 dans la capitale des Balanzan,une session formation sur la participation des jeunes au processus électoral.



La cérémonie d'ouverture de cette session de formation a été par la présidente l'association COFOR-MALI Evelyne Jacques en présence des autorités régionales dont le Prefet du cercle de Segou et le représentant du Maire de commune urbaine de Segou



Au total 50 jeunes issus des organisations juvéniles de Ségou ont pris part à cette session de formation sur sur la participation des jeunes au processus électoral, sur les techniques de Plaidoyer et le Lobbying



Dans son intervention la présidente de la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR-MALI a remercié les autorités régionales et le président du Conseil Regional de la Jeunesse de Segou pour son engagement.