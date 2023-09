Le leader de la jeunesse malienne Adama Ben DIARRA interpellé à la BIJ à la suite de son émission passée ( proches ) - abamako.com

Le leader incontestable de la jeunesse malienne, Adama Ben DIARRA, a été interpellé par les éléments de la brigade d’investigations judiciaires, ce lundi 04 septembre 2023 vers 17h, suite à un soit-transmis du procureur chargé de la cybercriminalité.



Après l’annonce de son interpellation, ses partisans sont venus nombreux devant la brigade pour réclamer leur leader et lui apporter leur soutien. Quelques heures plus tard, des éléments du mouvement Yerewolo ont pu accéder à leur leader.

Aux dires des partisans du président de la jeunesse malienne, Adama Ben DIARRA lest interpellé par le procureur chargé de la cybercriminalité suite à un soit transmis l’accusant d’atteinte au crédit de l’État après une émission sur une radio de la place.



Sur sa page, le leader Adama Ben DIARRA a appelé ses partisans à continuer à protéger la dynamique enclenchée par le Peuple et les Autorités du Mali sous le leadership du Président Libérateur Assimi GOÏTA !’’



Il faut rappeler que Adama Ben DIARRA est un membre du conseil national de transition et un grand soutien à la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta. Faut-il indiqué également que les membres du CNT, avant d’être mis sous mandat de dépôt doivent avoir leur immunité parlementaire levée.



Des informations font état de ce que Adama Ben DIARRA passera la nuit à la BIJ et sera présenté demain au procureur de la commune VI chargé de la cybercriminalité.



