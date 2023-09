La CEDEAO et ses partenaires se mobilisent pour le renforcement de la cybersécurité en Afrique de l’Ouest - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La CEDEAO et ses partenaires se mobilisent pour le renforcement de la cybersécurité en Afrique de l’Ouest Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Ecowas

© Autre presse par Dr

La CEDEAO et ses partenaires se mobilisent pour le renforcement de la cybersécurité en Afrique de l’Ouest

Tweet

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses partenaires se mobilisent pour le renforcement de la cybersécurité en Afrique de l’Ouest à travers le lancement, ce mardi 12 septembre 2023, à Abuja, au Nigeria, de la Plateforme conjointe pour l’avancement de la cybersécurité en Afrique de l’Ouest. Cette initiative a été lancée par la Commission de la CEDEAO en collaboration avec la présidence allemande du G7 en 2022.







Cet évènement qui se tiendra sur trois jours, servira de point de départ officiel pour la mise en œuvre conjointe du plan d’action de la CEDEAO qui vise à accroître la résilience et les capacités régionales en matière de cybersécurité.







Les premières lignes de travail concrètes du plan d’action à mettre en œuvre avec le soutien du gouvernement allemand se concentreront sur trois domaines clés (i) l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures régionales de confiance dans le domaine de la cybersécurité, (ii) le renforcement de la coopération régionale et des capacités cybernétiques à l’échelle régionale, (ii) le développement des compétences ainsi que les mécanismes régionaux de cyberdiplomatie.







Pour le Commissaire Sédiko Douka en charge des Infrastructures, Énergie et Digitalisation de la Commission de la CEDEAO, qui s’exprimait à l’ouverture de la cérémonie de lancement de la plateforme, l’avancement de la cybersécurité en Afrique de l’Ouest n’est pas seulement une nécessité, c’est une opportunité. Une occasion de protéger nos économies, nos infrastructures et notre communauté. Une occasion de démontrer notre engagement envers un avenir numérique sûr et prospère pour tous. Une occasion d’améliorer la vie et les moyens de subsistance des citoyens de la communauté ouest africaine, en ligne avec les objectifs stratégiques 4×4, la vision 2050 de la CEDEAO et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.







« La cybersécurité n’est pas seulement une question technique. C’est une question de sécurité nationale, de stabilité économique et de protection de la vie privée et des droits de notre peuple. Il est important d’agir de manière décisive pour protéger notre infrastructure essentielle, sécuriser nos données et assurer la confiance de ceux qui utilisent les services numériques“ a affirmé le Commissaire Sédiko Douka.







A noter que d’autres interventions ont été enregistrées lors de cette importante cérémonie à savoir celles de S.E. Ambassadeur Musa NUHU, Représentant permanent de la République fédérale du Nigeria auprès de la CEDEAO, de M. John Reyels, chef du cyber personnel au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne et de M. Franck-Emery Mongbe de la GIZ, Responsable de la composante « Projet de développement organisationnel » avec la CEDEAO, en présence des représentants des ministères des TIC et de l’économie numérique, des ministères des Affaires étrangères des États membres de la CEDEAO et des Partenaires au développement.







Pour rappel le plan d’action (2022-2025) de la CEDEAO sur la cyber sécurité repose sur quatre piliers thématiques (Développement de mécanismes et de compétences en matière de cyberdiplomatie, renforcement de la protection des infrastructures essentielles, protection des groupes vulnérables contre les menaces à la cybersécurité, y compris la cybercriminalité et l’utilisation terroriste d’Internet, lutte contre la cybercriminalité et souveraineté des données). Il fournit des domaines concrets pour permettre à la Commission de la CEDEAO de structurer sa coopération avec des partenaires mondiaux, régionaux et nationaux afin de mener des initiatives de renforcement des capacités dans le domaine de la cybersécurité.