Sidiki Diabaté en concert à l’Accor Arena Paris - abamako.com



Descendant d’illustres joueurs de Kora, Sidiki Diabaté est l’un des artistes les plus populaires de sa génération, capable d’embrasser la tradition comme d’être en phase avec les codes de la jeunesse.



Issue de la 72e génération de la longue ligné de la dynastie Diabaté, il est le fils de Toumani Diabaté, deux fois primé au Grammy Awards ainsi qu’aux Victoires de la musique en France.



Auteur compositeur, arrangeur et beatmaker, Sidiki Diabaté manie la Kora et le piano à la perfection. À son actif, de nombreux hits appréciés de Bamako à Paris !







Le vendredi 17 novembre 2023, c’est l’Accor Arena de Paris que Sidiki a décidé de prendre d’assaut sur une scène centrale à 360° surplombée par quatre écrans géants !