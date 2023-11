Axe Bamako- Koulikoro : Ces motards de la Gendarmerie qui rackettent les usagers ! - abamako.com

Axe Bamako- Koulikoro : Ces motards de la Gendarmerie qui rackettent les usagers ! Publié le samedi 18 novembre 2023 | La Revelation

Le trafic routier entre la capitale et la cité du Meguetan est devenu une aubaine pour ces gendarmes chargé de veiller sur la sécurité des usagers. Ils abusent des usagers à travers des contrôles de pièces de véhicules et d'identité du conducteur. Et les fautifs sont verbalisés selon les têtes.



Le samedi 04 novembre 2023 été une journée cauchemardesque : contrôle et raquette en toile de fond. Le montant variait entre 5000 et 20.000 FCFA selon les têtes et les apparences. Certains recevaient des reçus, d'autres non. Pis des menaces intimidations et maladresses. Drôle de propos, fougue ! Du coup les agents en poste à quelques en encablures de Tienfala étaient méconnaissables. L'argent ou rien. Des pratiques pas dignes de la Gendarmerie qui est un corps d’Elite très respectée. Mais ces sont ces brebis galeuses qui ternissent l'image de toute une corporation pour des intérêts personnels égoïstes. Aucun professionnalisme encore moins une probité morale. Certains parmi eux puaient l'alcool.



Au même moment un véhicule de marque Hyundai appartenant à l'un des agents garé à côté était non seulement non immatriculé mais n'avait ni vignette, ni contrôle technique encore moins une assurance .Paradoxale ! Comme si les porteurs d'uniforme ne doivent pas se mettre en règle. Et pourtant la loi s'applique sur tous. Le cas de ces motards sur l'axe Bamako -Koulikoro mérite d'être examiné par les plus hautes autorités. Oui au contrôle et à la verbalisation des usagers en faute conformément à la loi. Mais non aux rackets, aux abus !

En attendant, les populations, usagers de cette route ne font que souffrir à cause de la cupidité de certains agents de la gendarmerie nationale. Surtout en cette période où le Mali est en guerre contre l'ennemi, d'autres tentent d'ouvrir des tensions au sud. Visiblement pour saboter les efforts de la transition.