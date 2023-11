Haut conseil des Maliens du Sénégal : Qui veut encore créer du désordre ? - abamako.com

Au haut conseil des Maliens du Sénégal alors que tout est fin prêt pour le nouveau bureau dirigé par Salia Coulibaly, ancien secrétaire général du bureau sortant, des personnes animées de mauvaise foi veulent créer le désordre. Bicéphalisme ? Eh non, un ancien président du bureau veut tout simplement créer du désordre et forcer son retour alors que son mandat est fini. Son nom est Almadane Ibrahim Toure.

C’est sur la base de la cotisation impayée pour le compte du CBME Sénégal. Pourtant dans le statut et règlement un pays peut être disqualifié au bout d'un an de retard de cotisation. Et en second lieu le président sortant n'a pas déferré à la procédure de commande de cartes en vue des élections. En conclusion, hormis le 2ème point, rien que le premier point est une faute éliminatoire pour lui. Car il y'a un abus manifeste de la confiance des membres de bureau et de l'assemblée car Almadane Ibrahim Touré avais toujours affirmé que le Sénégal était à jour avec ses cotisations. Le hic est que pour lui Pour le nouveau président Salia Coulibaly manque de légitimité et de légalité et ne jouit que la reconnaissance du bureau mère qu’est le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, présidé par Habib Sylla.

Du moins, c’est ce que l’on est tenté de croire au regard de l’agissement fort regrettable de M. Almadane Touré qui avait pris congé de toute activité au nom du haut des Maliens du Sénégal

Pour beaucoup d’observateurs bien avertis, son objectif est de créer du cafouillage en vue d’empêcher le nouveau bureau de travaillé, dont il est lui-même exclu d’office. Rappelons que Almadane I Touré a été élu a été élu président du Haut conseil des maliens de Sénégal le 26 mars 2017.