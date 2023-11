L’OMS annonce des livraisons de vaccins contre le paludisme dans plusieurs pays africains - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé L’OMS annonce des livraisons de vaccins contre le paludisme dans plusieurs pays africains Publié le jeudi 23 novembre 2023 | trtafrika.com

© Autre presse par DR

L’Afrique appelle à un accès universel aux vaccins face à Omicron

Tweet

Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde, dont la plupart sont des enfants en Afrique.



Par Kudra Maliro



"Le vaccin qui protège les enfants contre les cas graves de la maladie, est un complément essentiel à l'ensemble des outils de prévention du paludisme existants et contribuera à soutenir nos efforts pour inverser la tendance à la hausse du nombre de cas et réduire davantage le nombre de décès", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique dans un message posté sur Twitter, rebaptisé X.



Le vaccin R21 fait actuellement l'objet d'un examen par l'OMS en vue de sa pré-qualification.