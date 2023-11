Parcours Certificat COFEB-HEC/Paris: Remise de certificats à trente 30 participants issus des 8 pays de l’UEMOA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Parcours Certificat COFEB-HEC/Paris: Remise de certificats à trente 30 participants issus des 8 pays de l’UEMOA Publié le jeudi 23 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MC

Cérémonie de remise de certificats aux participants du “Certificat Executive management stratégique bancaire (CEMSTRAT) niveau 1, édition 2023“

Dakar, le 23 novembre 2023 - Une trentaine de récipiendaires ont reçu, ce jeudi, leurs parchemins sanctionnant leur participation au Certificat Executive management stratégique bancaire (CEMSTRAT) niveau 1, édition 2023, dans le cadre du Parcours-Bceao-Cofeb-HEC. Tweet

Trente (30) auditeurs de la promotion 2023 du Parcours Certificat COFEB HEC/Paris ont reçu, ce jeudi 23 novembre 2023, leur parchemin sanctionnant un parcours certifiant animé par une équipe de professeurs et d'experts d'HEC Paris.



La remise de certificat aux 30 participants, professionnels de banques et d'établissements financiers de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) s'est tenue au Siège de la BCEAO à Dakar.



La cérémonie de clôture du parcours suivie de la remise des certificats a été présidée par Patrick Kodjo, Conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l'intérim en compagnie de Armelle Dufour, Directeur de projets stratégiques internationaux HEC Paris et de Christine Castan, Directrice pédagogique du Parcours HEC Paris.



"Le programme qui tire à sa fin résulte d'une étroite coopération nouée entre la BCEAO et HEC Paris depuis 2012, en matière de renforcement des capacités du secteur bancaire de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA). Le Parcours CEMSTRAT 1, premier niveau des Parcours certifiants, a été initié cette année", a déclaré Patrick Kodjo dans son discours, tout en rappelant que l'offre de formation COFEB-HEC Paris est "adaptée et axée sur l'évolution de l'environnement économique et financier".



Ainsi s'exprimant au nom des autorités de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le Conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l'intérim a adressé de "vives félicitations à Madame Armelle Dufour", Directrice des Programmes internationaux à HEC Paris. C'est elle "qui est au cœur de tout ce processus, celle que nous appelons l'Africaine, pour son dévouement à notre cher Continent", a-t-il ajouté. Les mêmes félicitations ont été également adressées à Madame Christine CASTAN, Directeur pédagogique du programme CEMSTRAT 1 et à l'ensemble des animateurs, des intervenants et de l'équipe du back office de HEC Paris.



Pour sa part, le Directeur de projets stratégiques internationaux HEC Paris a exprimé des remerciements aux autorités de la BCEAO pour la qualité de la collaboration qui en est à sa 10e année. "J'ai eu la chance de participer il y a 10 ans au développement de ce partenariat, et je crois qu'il n'y a pas une année où un travail de rigueur, de co-construction, d'amélioration des programmes n'a pas été fait", a indiqué Armelle Dufour.



Le parcours CEMSTRAT 1 s'inscrit dans le contexte d’un appui systémique de la banque centrale pour le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier. La formation est destinée aux cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements des secteurs privé et public.



À l'endroit des récipiendaires, le Conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l'intérim dira: "Chers bénéficiaires de la formation, je voudrais vous remercier et vous féliciter vivement pour avoir réussi à décrocher votre parchemin qu'est le Certificat Executive Management Stratégique Bancaire niveau 1. C'est le lieu de vous exhorter à partager les connaissances acquises avec vos collaborateurs qui n'ont pas l'opportunité d'en bénéficier."



Au nom des récipiendaires, Mame Fatou Diop Touré a adressé des remerciements à la BCEAO et s'est réjoui du partenariat entre les deux institutions. "Si je devais qualifier ce parcours en deux mots, je choisirais inspirant et innovant. Ces termes résument parfaitement l'essence de notre expérience commune. Vive la collaboration entre la BCEAO et HEC Paris", a lancé la porte-parole des récipiendaires dans son mot.



Le programme de formation s'est déroulé du 3 juillet au 23 novembre 2023, en mode virtuel puis en mode présentiel pour les deux derniers modules et pour la soutenance des travaux collectifs. Il était articulé autour des thématiques sur l'art du Leadership, la finance, le management du changement, la stratégie digitale, la cybersécurité, le Blockchain, l'Économie bancaire du futur, et l'art oratoire.



La formation a permis "aux participants de développer de nouvelles compétences de manager, de prendre de la hauteur, de renforcer le leadership et d’ancrer la bonne posture pour mobiliser les collaborateurs et fédérer les équipes autour de la stratégie de l’entreprise."



Le parcours certifiant s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des dirigeants des banques et établissements financiers de l'Union et de la sous-région, dans les domaines du management et de la stratégie bancaire.



Depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires, en management des ressources humaines (CEMRH), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (CEMSTRAT et CEB2D), proposés conjointement par le COFEB et HEC Paris.



Makhtar C.