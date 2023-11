Mali : Les autorités de la Transition signent un accord de construction d’une raffinerie d’or avec la Russie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali : Les autorités de la Transition signent un accord de construction d’une raffinerie d’or avec la Russie Publié le samedi 25 novembre 2023 | Sidwaya

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet

Le troisième pays producteur d’or sur le continent africain, le Mali aura bientôt sa raffinerie. En effet, le gouvernement malien a signé avec son partenaire russe un accord de construction d’une raffinerie dans la capitale Bamako.



Ledit protocole d’accord est d’une durée de quatre ans, il prévoit la construction d’une raffinerie ayant une capacité de traitement de 200 tonnes d’or par an et les délais de construction n’ont pas encore été rendus publics.



Selon le ministère malien des finances, ce projet offrira au pays un contrôle accru sur sa production d’or, permettant une application rigoureuse des taxes et des droits associés.