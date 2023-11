La CAN 2027 devrait être le tournoi « le plus rentable » avec trois pays hôtes - abamako.com

Publié le samedi 25 novembre 2023 | BBC

La CAN 2027 devrait être le tournoi « le plus rentable » avec trois pays hôtes

© Autre presse par DR

Football: le tirage au sort de la coupe d’Afrique des nations prévu le 12 octobre 2023 (Officiel)

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 sera la plus rentable de l’histoire selon Rogers Byamukama, membre du conseil d’administration de la Fédération des associations ougandaises de football (Fufa).



L’Ouganda accueillera le tournoi aux côtés de ses voisins d’Afrique de l’Est, le Kenya et la Tanzanie - c’est la première fois dans l’histoire que trois pays co-organisent le plus grand tournoi sportif continental.



« Il y a une garantie minimale de neuf matchs à domicile à guichets fermés - un record qui n’a jamais été atteint auparavant puisqu’un seul hôte ne peut garantir que trois matchs à domicile », a déclaré Byamukama à BBC Sport Africa.



« Je peux affirmer avec confiance que le tournoi de 2027 sera l’événement le plus viable commercialement pour la Confédération africaine de football (Caf). »