Alliance des Etats du Sahel (AES): le discours d'orientation du ministre malien Abdoulaye Diop, à l'ouverture de la réunion des experts à Bamako Publié le lundi 27 novembre 2023

Alliance des Etats du Sahel (AES): le discours d`orientation du ministre malien Abdoulaye Diop, à l`ouverture de la réunion des experts à Bamako

La tradition voudrait que je commence par souhaiter la bienvenue à nos sœurs et frères qui nous font l’honneur de nous rejoindre de Ouagadougou et de Niamey pour participer à la réunion des Experts, en prélude à la réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel.



Cependant, vous êtes bien chez vous, en terre malienne. En de telles circonstances, il existe une expression consacrée au Mali qui se traduit par : « Vous venez de chez vous pour arriver chez vous ».



C’est bien cela, Mesdames et Messieurs, l’esprit de la rencontre qui nous réunit. Comme vous le savez, les plus hautes Autorités de nos trois pays, Leurs Excellences Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Burkina Faso, Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, et Le Général Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef d’Etat de la République du Niger, ont pris la décision courageuse et historique, le 16 septembre 2023, de signer la Charte du Liptako Gourma, mettant en place l’Alliance des Etats du Sahel.



Ce jour-là, nos Chefs d’Etat ont mis en place une Alliance à nulle autre égale dans la sous-région, voire sur le continent, car elle a fixé le cadre juridique d’une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle aux trois Etats.



Cette mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective et à cet égard, je réitère la profonde reconnaissance du Gouvernement du Mali aux Forces Armées du Burkina, du Mali et du Niger, qui luttent, au quotidien, pour la préservation de la paix et la sécurité dans notre espace commun.



• Mesdames et Messieurs les Experts,



Durant les deux jours qui suivent, vous aurez la lourde mais exaltante responsabilité de poursuivre, de manière collégiale, la réflexion que vous meniez à titre national, afin de soumettre aux Ministres des Affaires étrangères, des propositions pour une structure institutionnelle de l’Alliance des Etats du Sahel, avec les différents organes à mettre en place et l’articulation entre ces organes, à travers des mécanismes de fonctionnement et d’articulation clairement établis.



Dans cette dynamique, je vous invite à formaliser ces instances, au moyen de textes additionnels à la Charte.



Évoquant la Charte, j’en profite pour noter que votre tâche va, en outre, consister à compléter ce texte constitutif, pour intégrer, aux aspects de défense et de sécurité, la dimension diplomatique et les questions relatives au développement économique de notre espace commun.



• Mesdames et Messieurs les Experts,



Vous l’aurez compris, nous vous chargeons de nous proposer les bases pour faire de l’AES, cette Alliance que nos populations attendent ; cette Alliance qui leur fera sentir et vivre des conditions améliorées, en œuvrant à la paix et la stabilité ainsi qu’au développement harmonieux de nos Etats.



Nous attendons de vous des recommandations pour que le Burkina, le Mali et le Niger, liés par une histoire, une culture et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler d’une seule et même voix partout où cela sera nécessaire.



Les attentes légitimes de nos populations sont importantes, elles sont nombreuses, nous avons une occasion, aujourd’hui, malgré les défis auxquels nous faisons face, une opportunité inédite d’apporter la solution appropriée et durable à la conjecture complexe.



Je suis optimiste quant à la qualité de vos délibérations à venir et je note avec plaisir que vous avez fait le choix pertinent d’organiser vos travaux en groupes de travail thématiques, qui reflètent fidèlement les domaines que nous souhaitons couvrir durant la réunion ministérielle.



Au cœur de vos délibérations, se trouve sans aucun doute, la question essentielle de l’approche stratégique à adopter, notamment le choix entre une approche holistique englobant tous les domaines de coopération possibles ou une Alliance axée sur des domaines prioritaires.



Ce préalable franchi, nous serons intéressés de connaître vos recommandations concernant la coordination de l’action diplomatique et politique, tout comme par vos propositions relatives à une intégration économique plus poussée afin de renforcer le développement de nos États.



• Mesdames et Messieurs,



Nous sommes à un tournant décisif. Les décisions que nous prendrons au cours de ces travaux préparatoires jetteront les bases de l’Alliance des États du Sahel.



Nous sommes ici en tant que représentants d’une vision partagée, celle d’une région forte, stable et prospère.



Je souhaite à chacun d’entre vous des délibérations fructueuses et constructives.



Que nos échanges soient empreints de la détermination qui nous unit et que nos décisions tracent la voie vers un Sahel sûr, pacifique et prospère pour les générations à venir.



C’est sur ces mots pleins d’enthousiasme, à l’image de la détermination que je note à travers la présence ici, d’acteurs engagés et constructifs, que je déclare ouverts les travaux de la réunion des Experts en prélude à la réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des Etats du Sahel.



Je vous remercie.