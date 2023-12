Chronique du jour : La pyramide de Maslow (1) - abamako.com

Nous avons tous des besoins. Ils sont différents d’un individu à un autre. Ils découlent d’un manque que le corps et l’esprit demandent. Mais les questions qui se posent sont de savoir : est-ce que ces besoins ont les mêmes caractéristiques et se manifestent de la même manière ? Quel besoin est prioritaire par rapport à l’autre ? Dans notre chronique du jour, nous tenterons de comprendre les différents besoins d’un individu en fonction de leur importance.



Un besoin peut se définir comme une exigence née d’un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Une étude menée dans les années 50 par le psychologue américain Abraham Maslow a hiérarchisé les besoins en fonction de leur importance. Sa démarche vise à connaître les motivations d’un client afin de lui proposer un produit ou un service adéquat. La théorie de Maslow permet également de comprendre respectivement les besoins des salariés et de mettre en place une stratégie adaptée. Les études de Maslow peuvent être utilisées sur tous les plans : développement personnel, social, professionnel, mais aussi en entreprise.



L’être humain a des besoins variés, et dans les théories de Maslow, nous verrons qu’ils sont classifiés par ordre d’importance, de priorité, et par niveau. Ainsi, la satisfaction d’un niveau peut engendrer des besoins et attentes au niveau suivant. Le principe est qu’il n’est possible d’agir sur les motivations dites «supérieures» d’un individu qu’à condition que ses besoins de sécurité et physiologique soient assouvis. Les besoins sont classés en cinq niveaux. Dans chaque cas, nous tenterons de l’illustrer par une situation exprimant le type de besoin.



1-Les besoins physiologiques



Il s’agit des besoins concrets en rapport direct avec la survie d’un individu. Ainsi, nous avons besoin de : dormir, boire, manger, se reproduire, s’habiller, aller aux toilettes etc. Ils représentent des désirs sans lesquels nous ne pouvons pas vivre sur cette terre.



Pour la plupart, ces besoins sont satisfaits, bien que la valeur accordée à eux diffère d’une personne à une autre.



HAIDARA travaille dans une société X en tant que comptable. Le poste exige un code vestimentaire exemplaire. Etant un homme marié, il prend chaque matin son petit déjeuner avant de venir au travail.

2- Les besoins de sécurité



Le deuxième niveau de la pyramide de Maslow fait référence aux besoins de sécurité, de stabilité et d’être informé. Dès lors que la rémunération d’un salarié est suffisamment élevée pour qu’il puisse, entre autres, manger à sa faim, acheter un terrain pour construire ou louer un bel appartement, il voudra automatiquement voir éliminer les menaces qui risquent de peser sur sa carrière et créera un environnement plus sécuritaire afin de garantir sa survie.



Il est important de savoir que les besoins de sécurité considèrent deux facteurs distincts :



– Le facteur subjectif : il concerne la sécurité mentale d’une personne, notamment les craintes et peurs. Il s’agit pour une personne d’assouvir ses phobies psychiques : la peur d’avoir des découverts bancaires, d’être confronté à un obstacle pouvant impacter sur l’atteinte des objectifs personnels, ou de ne pas être à la hauteur etc.



– Le facteur objectif : il s’agit de la sécurité physique.



HAIDARA, craignant de passer sa vie en location décide d’épargner à côté pour se construire une maison. Sachant que l’argent épargné ne suffit pas assez pour terminer la maison et déménager, il envisage de demander un prêt bancaire à cette fin et assouvir ainsi ce besoin d’être sous son propre toit avant qu’il ne soit trop tard.



A suivre