L'or, nerf de la guerre au Sahel Publié le dimanche 3 decembre 2023

Les juntes au pouvoir, les groupes armés et jihadistes s’affrontent pour le contrôle des mines d’or dans la bande sahélo-saharienne



Epicentre de l’insécurité dans la région sahélienne, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font aussi partie des premiers producteurs d’or d’Afrique. Un nouveau rapport de l’office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), publié la semaine dernière, alerte sur le financement des conflits via une manne aurifère que se disputent les Etats et les groupes armés.



Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le boom aurifère suscite autant la convoitise croissante des pouvoirs militaires que des groupes armés et terroristes. C’est devenu la première source de financement de la guerre dans le Sahel central. « La ruée vers l’or constitue une nouvelle manne financière et des opportunités de recrutement pour les groupes armés, y compris les groupes qualifiés d’extrémistes violents », peut-on lire dans un nouveau rapport de l’office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC).