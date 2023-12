À quelques encablures de la fin du processus de retrait de la MINUSMA au Mali: Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies Jean-Pierre LACROIX reçu par le ministre Abdoulaye MAÏGA - abamako.com

News Politique Article Politique À quelques encablures de la fin du processus de retrait de la MINUSMA au Mali: Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies Jean-Pierre LACROIX reçu par le ministre Abdoulaye MAÏGA Publié le lundi 4 decembre 2023 | Nouvel Horizon

C’est la seconde visite du Secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies Jean-Pierre LACROIX au Mali depuis l’adoption de la résolution 2690 du conseil de sécurité des nations unies mettant fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) . Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre LACROIX accompagné d’ une délégation de Haut niveau et le Colonel Abdoulaye MAÏGA, Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU LUNDI 04 DÉCEMBRE 2023



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON



