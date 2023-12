Mali :Industries extractives : 411 milliards de Fcfa dans la cagnotte de l’État en 2021 - abamako.com

C’est ce que révèlent les rapports 2020 et 2021 de l’Itie-Mali présentés hier aux hommes des médias. La contribution de 2020 était de 320 milliards de Fcfa.



L’Initiative pour la transparence des industries extractives Mali (Itie-Mali) a organisé hier à la Maison de la presse, la campagne de dissémination de ses rapports 2020 et 2021. Cette activité qui s’est tenue au même moment que dans quatre universités de Bamako, a pour but d’échanger avec les universitaires et les hommes de médias pour apporter des précisions sur les points d’ombre de la gestion de l’industrie extractive. En même temps, l’initiative œuvre pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif dans plus de 57 pays à travers le monde. Cette rencontre a été présidée par le représentant du président du comité de pilotage de la Maison de la presse, Souleymane Bobo Tounkara et du secrétaire permanent de l’Itié, Ibrahima Cissé.

Selon le représentant du comité de pilotage de la Maison de la presse, les ressources minières du pays appartiennent à l’ensemble de la population. Pour Souleymane Bobo Tounkara, l’exploitation et la gestion de ces ressources doivent être faites dans la transparence et la redevabilité absolues. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, l’État du Mali afin d’accroître la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, a adhéré à l’Itié. Le représentant du comté de pilotage de la Maison de la presse a indiqué que notre pays s’est engagé à mettre en œuvre les exigences de cette initiative parmi lesquelles la production, la publication et la dissémination des rapports Itié.

Selon lui, la production de ces rapports s’inscrit dans ce cadre. Ils renferment des informations sur la réconciliation des flux de paiements effectués par les sociétés extractives avec les revenus fiscaux et non fiscaux recueillis par les administrations publiques provenant des industries extractives au cours d’une année donnée et les données sur la participation de l’État dans le capital des sociétés extractives.

