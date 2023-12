Société: l’héritier de la marque Hermès veut adopter son jardinier pour lui léguer sa fortune - abamako.com

Société: l`héritier de la marque Hermès veut adopter son jardinier pour lui léguer sa fortune

Le milliardaire français et hériter de la marque française Hermès, Nicolas Puech a décidé d'adopter son jardinier, pour lui léguer sa pharamineuse fortune estimé à environ 10 Milliards de francs suisse, a-t-on appris ce mercredi 06 décembre 2023. L'information a été relayée par plusieurs médias internationaux.



Célbataire sans enfant et âgé de 80 ans, Nicolas Puech veut léguer sa fortune à son homme à tout faire, un marocian âgé de 51 ans, issu d'une famille modeste. Cette décision de l'octogénaire intervient après avoir eu l’intention de prendre d’autres dispositions testamentaires en février 2023.



Plus gros actionnaire individuel d’Hermès, Nicolas Puech est à la tête d’une fortune estimée entre 9 à 10 milliards de francs suisses soit 9,4 à 10,4 milliards d’euros.



Le milliardaire aurait chargé son avocat d'engager la procédure à suivre pour mettre en ordre sa situation successorale et de mener une procédure d’adoption, actuellement en cours selon les sources.



Cependant, rapporte le Parisien, cette succession semble être obstruée par un pacte successoral établi en 2011. En effet, la fortune de Nicolas Puech devait être léguée à une fondation nommée Isocrate à la suite de ce pacte. Des pourparlers sont en cours entre les parties pour un terrain d'entente, indique le Parisien.





