CAF Awards / Gardienne de l'année : Zoom sur les finalistes Publié le vendredi 8 decembre 2023

Khadija Er-Rmichi, Chiamaka Nnadozie, Andile Dlamini voici les trois profils en lice pour le trophée de Gardienne de l'année. Qui sera la première gardienne de but sacrée par un Caf Awards ? Réponse le lundi 11 décembre.



Khadija Er-Rmichi (Maroc, AS FAR)



Sacrée pour la dixième fois de sa carrière, championne du Maroc avec l’AS Far, Khadija Er-Rmichi est aussi le dernier rempart de la sélection. Avec les Lionnes de l’Atlas, la native de Khouribga s’est hissée jusqu’en huitième de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en Australie et en Nouvelle-Zélande cette année.



Avec l’AS Far, la Marocaine s’est également illustrée lors de la Ligue des Champions Féminine de la CAF en Côte d’Ivoire. Véritable mur, elle n’a encaissé que quatre buts.