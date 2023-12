64è Sommet ordinaire de la Cedeao: Les sanctions individuelles contre les dirigeants maliens levées , le rejet de l’Alliance des États du Sahel exprimé - abamako.com

64è Sommet ordinaire de la Cedeao: Les sanctions individuelles contre les dirigeants maliens levées , le rejet de l'Alliance des États du Sahel exprimé Publié le lundi 11 decembre 2023 | Nouvel Horizon

Les chefs d’État et de gouvernement lors du dernier sommet de la Cedeao

La Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO a décidé en sa 64ème session tenue hier dimanche 10 décembre 2023 à Abuja de la levée des mesures relatives aux interdictions de voyage à l’encontre du Président de la Transition le Colonel Assimi GOÏTA . Le chef du Gouvernement Malien, Dr Choguel Kokalla Maïga , le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale M. Abdoulaye DIOP sont également concernés par cette décision presque « inattendue » au regard de la timidité des relations entre le Mali et la CEDEAO .Toutefois, cette décision augure une volonté des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO de se rapprocher du (…)



Par Mahamane TOURÉ – NOUVEL HORIZON