Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO : une session ministérielle extraordinaire du Conseil de Médiation et de sécurité de la CEDEAO se tient à Abuja
Publié le jeudi 8 fevrier 2024

64e Sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja

Dimanche 10 décembre 2023. Le 64e Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO s`est tenu à Abuja

Une session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité (CSM) au niveau ministériel se tient aujourd'hui 8 février 2024 au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, pour discuter des récentes décisions de trois États membres de se retirer de la CEDEAO.



Le président du MSC et ministre des Affaires étrangères du Nigéria, l'ambassadeur Yusuf Maitama Tuggar, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que ces décisions avaient suscité une inquiétude considérable dans la région et au-delà.



Il a qualifié la réunion de cruciale « pour trouver des solutions aux défis présentés par ces décisions », mais a souligné que « dans notre recherche de solutions, nous devons rester attachés aux principes de gouvernance démocratique et sauvegarder le droit de notre peuple d'élire librement ses dirigeants ». ".



L'Ambassadeur Tuggar a ajouté : « Il va sans dire que nous sommes plus forts ensemble en tant que Communauté. Nous projetons non seulement nos valeurs communes et un marché plus attractif. Nous pouvons également relever plus efficacement les défis communs qui dépassent les frontières nationales : le climat. changement climatique, extrémisme violent, migration et criminalité organisée,

pour n'en nommer que quelques uns."



Le Dr Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO, a déclaré que les événements qui se déroulent dans la région constituent une menace pour la paix et la stabilité politique de la communauté ouest-africaine.



Le Président Touray a déclaré dans une déclaration profonde que « s'il y a un moment pour que la CEDEAO reste unie, c'est le moment et a souligné qu'« il n'y a aucun défi que la CEDEAO ne puisse surmonter ».





Il a déclaré qu'il n'y avait aucun fondement réel dans les raisons avancées par les pays pour leur retrait de leur adhésion à la CEDEAO et a ajouté qu'ils n'avaient pas réfléchi aux implications de cette décision pour leurs citoyens.



"La décision précipitée de retrait de l'adhésion à la CEDEAO n'a pas pris en compte les conditions de retrait de l'adhésion à la CEDEAO, telles qu'elles sont énoncées dans le Traité révisé de la CEDEAO de 1993. Mais plus important encore, les trois États membres n'ont pas vraiment réfléchi aux implications. de cette décision sur les citoyens."



On rappelle que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO « avec effet immédiat » à travers un communiqué commun signé par les représentants des trois pays le 28 janvier 2024, suivi ensuite de notifications officielles distinctes le 29 janvier. , 2024.



La réunion extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel est composée des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États membres de la CEDEAO.



La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été créée lorsque le Traité de la CEDEAO a été signé par 15 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. La région de la CEDEAO s'étend sur une superficie de 5,2 millions de kilomètres carrés. Les États membres sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo.



Considérée comme l'un des piliers de la Communauté économique africaine, la CEDEAO a été créée pour promouvoir la coopération. et l'intégration, conduisant à la création d'une union économique en Afrique de l'Ouest pour élever le niveau de vie de ses peuples, maintenir et renforcer la stabilité économique, favoriser les relations entre les États membres et contribuer au progrès et au développement du continent africain.



La CEDEAO met en œuvre des programmes critiques et stratégiques qui approfondiront la cohésion et élimineront progressivement les obstacles identifiés à une intégration complète. De cette manière, les quelque 300 millions de citoyens de la communauté peuvent à terme, s'approprier la réalisation de la nouvelle vision du passage d'une CEDEAO d'États à une « CEDEAO des peuples : Paix et prospérité pour tous » d'ici 2050





Abuja, Nigéria, 8 février 2024

Direction de la Communication