Foot: les dix derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations Publié le samedi 10 fevrier 2024 | AFP

© AFP

Démarrage de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2023

La 34e édition de la coupe d`Afrique des Nations de football démarre ce samedi 13 janvier 2024 avec en match d`ouverture la Côte d’Ivoire contre la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé. Tweet

Les dix derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avant la finale de la 34e

édition dimanche 21h00 à Abidjan entre la Côte d'Ivoire, pays-hôte, et le Nigeria.

La Côte d'Ivoire, à domicile, visera un troisième titre après les sacres de 1992 et 2015; le

Nigeria un quatrième (après ceux de 1980, 1994 et 2013).



2022: Sénégal



2019: Algérie



2017: Cameroun



2015: Côte d'Ivoire



2013: Nigeria



2012: Zambie



2010: Egypte



2008: Egypte



2006: Egypte



2004: Tunisie



Palmarès par nation:



7 titres: Egypte

5 titres: Cameroun

4 titres: Ghana

3 titres: Nigeria

2 titres: Algérie, Côte d'Ivoire, RD Congo (ex-Zaïre)

1 titre: Afrique du Sud, Congo, Ethiopie, Maroc, Sénégal, Soudan, Tunisie, Zambie

