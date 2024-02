CAN: Faé (Côte d’Ivoire) veut "garder la coupe à la maison" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN: Faé (Côte d’Ivoire) veut "garder la coupe à la maison" Publié le samedi 10 fevrier 2024 | AFP

© aBamako.com par Jean Eric Kévin ATIGAN

Demi-finales CAN 2023: Conférence de presse d`avant match du coach des Éléphants de Côte d`Ivoire

Abidjan le 06 février 2024. Le coach des Éléphants de Côte d`Ivoire Faé Émerse a tenu une conférence de presse ce mardi avant la rencontre contre les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) en phase des Demi-finales de la Coupe d`Afrique des nations (CAN2023) , qui aura lieu le mercredi 7 février 2024 au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé dans la commune d`Anyama. Tweet

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Emerse Faé, qui a pris ses fonctions en pleine Coupe d'Afrique des nations, veut "garder la coupe à la maison", a-t-il lancé samedi à la veille de disputer la finale à domicile contre le Nigeria. "Demain (dimanche 21h00 à Abidjan), on sera à 90 minutes de rajouter une troisième étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire" après les sacres de 1992 et 2015, a-t-il insisté en conférence de presse.



"Si vous êtes en finale, c'est que vous le méritez", a insisté Faé au moment d'attaquer la

dernière étape d'un parcours qui a parfois relevé du miracle. Emerse Faé a remplacé le Français Jean-Louis Gasset à la tête de la sélection ivoirienne après la phase de poules.

Les "Éléphants" venaient de boucler ce premier tour par une cinglante défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, et, troisièmes de leur groupe, ont arraché le dernier billet pour les huitièmes de finale.



"On revient de très loin", a confirmé l'attaquant Sébastien Haller. "Tout le monde est passé

par des moments assez compliqués après la défaite contre la Guinée équatoriale."

"On a eu la chance d'en avoir une seconde (chance, NDLR), à nous de donner le maximum et

de n'avoir aucun regret surtout, c'est ce qui a contribué à resserrer ce groupe, savoir qu'on

est passé proche d'un cauchemar. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort", a conclu le buteur.

De son côté le sélectionneur du Nigeria, le Portugais José Peseiro, a répété plusieurs fois qu'il voulait "gagner cette CAN".



"C'est très, très bien d'être arrivé jusque-là, mais il reste un match, et c'est le plus important",

a-t-il redit samedi.



Titrés en 1980, 1994 et 2013, ses Super Eagles viseront eux une quatrième étoile.



eba/hpa