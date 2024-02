L’équipe type de la CAN 2023 ! - abamako.com

Can 2023: finale Nigeria - Côte d`Ivoire

Abidjan le 11 février 2024. Le Nigéria et la Côte d`Ivoire s`affrontent en finale de la 34e édition de la Coupe d`Afrique des Nations de football au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé en Côte d’Ivoire. Tweet

Ce dimanche soir, la Coupe d’Afrique des Nations 2023 s’est clôturée avec la victoire de la Côte d’Ivoire face au Nigeria (2-1).



Une troisième étoile pour les Elephants qui sont donc passés par tous les états dans cette compétition qui a débuté il y a un mois. Une compétition où plusieurs joueurs ont brillé dans les grosses comme dans les petites équipes. Et avec la fin de cette Coupe d’Afrique, voici notre équipe type de la compétition.



Dans les cages, difficile de penser à un autre joueur que Ronwen Williams (Afrique du Sud).

Le capitaine des Bafana Bafana a été héroïque dans cette CAN avec des parades décisives et surtout des moments marquants lors des séances de tirs au but.



C’est lui qui qualifie à lui tout seul l’Afrique du Sud face au Cap-Vert en repoussant 4 tirs adverses lors de la séance. Il a aussi été décisif dans ce même exercice pour offrir la médaille de bronze à son équipe face à la RDC. Devant lui, on retrouve en défenseur droit Ola Aina (Nigeria).



Le joueur de Nottingham Forest a été bluffant dans cette compétition avec une grosse activité sur le couloir droit dans ce rôle de piston. Propre défensivement, il a su combiner avec ses coéquipiers. Une belle découverte.