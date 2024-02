Exploitation anarchique des ressources minières à Kéniéba : L’incompréhensible indifférence des autorités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Exploitation anarchique des ressources minières à Kéniéba : L’incompréhensible indifférence des autorités Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le challenger

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Tweet

Le Réseau Joko ni Maaya alerte encore sur l’exploitation anarchique des ressources minières, dans le cercle de Kéniéba par des étrangers. Des crimes commis dans la plus grande indifférence des autorités. Elles devraient prendre des mesures urgentes.



Dans une vidéo mise en ligne, on peut apercevoir des grosses machines en train de défricher la forêt et creuser des crevasses, jusqu’à la lisière du village. Des arbres déracinés et de marigots obstrués. Le spectacle hallucinant est à la limite de la désolation. Un véritable crime environnemental dans la plus grande indifférence des autorités locales, régionales, voire nationales.



Saisi le 8 février 2024 par les habitants du village, le Réseau de veille citoyenne Joko ni Maaya informe les autorités maliennes de l’exploitation anarchique des ressources minières du Mali, par certains étrangers dans le village de Diabarou, commune de Dabia, cercle de Kéniéba, région de Kayes. «Il urge de prendre des mesures à hauteur de souhait, afin de mettre fin à l’exploitation anarchique des ressources minières du Mali, par les étrangers sans aucune autorisation».



La situation interpelle le ministre des Mines Amadou Kéïta et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, Général Daoud Aly Mohammedine.