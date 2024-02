Football/ CAN 2023: les champions d’Afrique Haller, Adingra, Singo et Diakité accueillis en fanfare dans leurs clubs en Europe - abamako.com

© aBamako.com par N`GUESSAN Franck

Can 2023: Demi-Finale: Victoire des Eléphants de Côte d`ivoire face au Congo

Abidjan le 07 février 2024: Les Eléphants de Côte d`Ivoire se sont qualifiés face au Congo pour la finale ce mercredi au Stade Embipé Tweet

Après leur sacre à la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football, les footballeurs ivoiriens Sébastien Haller, Simon Adingra, Wilfried Singo et Oumar Diakité ont été accueillis en fanfare par leurs coéquipiers dans leurs clubs respectifs en Europe.



En effet, ces nouveaux champions d’Afrique de football, qui ont regagné leurs clubs européens après leur consécration à la CAN 2023, ont été honorés de fort belle manière par leurs coéquipiers.



Ainsi, que ce soit Sébastien Haller qui évolue au Borussia Dortmund en Allemagne, Simon Adingra, l’attaquant de Brighton en Angleterre, Wilfried Singo à l’AS Monaco en France ou encore Oumar Diakité qui évolue au Stade de Reims en France, ils ont tous eu droit à un accueil exceptionnel de retour dans leurs clubs européens.



Coéquipiers et encadreurs de ces nouveaux champions d’Afrique ont communié avec eux pour leur témoigner toute leur admiration après ce sacre.



La Côte d’Ivoire a remporté la 34ème Coupe d’Afrique des Nations de football le dimanche 11 février 2024 en s’imposant ( 2-1) face au Nigéria au terme de la grande finale de ce tournoi au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé dans la banlieue nord d’Abidjan.



L.Barro