Professeur Babou Niang, Chef suprême de La magie en Afrique : "Il faut que certains comportements à mon égard cessent dans ce pays" Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Mali Tribune

Le professeur Mamadou Babou Niang n’a pas du tout apprécié l’inattention dont son événement a fait l’objet le week-end dernier. Il accuse l’OTRM d’avoir zappé cette activité qu’il qualifie de très importante du genre jamais organisée au Mali et cela malgré qu’il se soit déplacé en personne pour remettre la lettre d’invitation et appelé personnellement son directeur.



Des rois, reines, princes d’Afrique, trésors humains vivants, des légitimités traditionnelles d’Afrique étaient réunis à Bamako les 10 et 11 février 2024 pour la 2e grande rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains.



Le Pr. Mamadou Babou Niang était très exaspéré par la marque d’inadvertance qui a été infligée à ce grand événement. Il l’a fait savoir lors d’une rencontre à son domicile sis à Kabala devant une foule nombreuse. “Je ne suis pas content de certains comportements à mon encontre dans mon propre pays, il est temps que cela cesse”, dira-t-il.



En effet, après avoir reçu toutes ces personnalités traditionnelles venues des pays d’Afrique pour ce grand rendez-vous, adressé des lettres d’invitation aux autorités du pays et à l’ORTM, la grande surprise pour notre professeur fut l’absence de ces derniers, qualifiant cela comme un manquement à son égard.



En plus de ne pas recevoir le traitement qui lui est toujours témoigné à l’extérieur de son pays, Mamadou Babou Niang, a dénoncé certains comportements à son égard dans son propre pays. “Comment peut-on organiser un tel événement qui a réuni plus de 70 rois d’Afrique, que l’ORTM ne soit pas venu, que certaines autorités ne soient pas venues ? De quel droit ? Ne suis-je pas un fils de ce pays ou je ne mérite pas ça au moins ?”, s’est interrogé le chef suprême de la magie en Afrique. Il a dit s’être toujours consacré à sauver ce pays et ne demande de l’argent à personne pour ça.



Pour lui, si l’objet d’une rencontre est de sauver le pays, la moindre des choses, à ses yeux, c’était de venir assister à cet événement. “Vous refusez de venir alors que vous veniez tous chez moi pour vos propres projets “, a-t-il fait savoir.



Il faut rappeler que Pr. Mamadou Babou Niang est le président du Réseau des valeurs traditionnelles ancestrales, expert international en sciences et traditions africaines. Depuis plusieurs années, il sillonne le monde pour informer les peuples de l’importance du savoir et la connaissance des mystères et des traditions de l’univers qui nous entourent.



Ibrahima Ndiaye