Can 2023: Demi-Finale: Victoire des Eléphants de Côte d`ivoire face au Congo

Abidjan le 07 février 2024: Les Eléphants de Côte d`Ivoire se sont qualifiés face au Congo pour la finale ce mercredi au Stade Embipé Tweet

La 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football, l'un des plus grands événements sportifs du continent, organisée par la Côte d’Ivoire, a pris fin le 11 février 2024 avec le sacre de la sélection ivoirienne de football au terme d'une compétition à rebondissements qui a déjoué tous les pronostics.



Classés parmi les outsider à l'issue des matches de poule de cette compétition, les Éléphants de Côte d'Ivoire sont passés d'une équipe quasi éliminée ( morte) en début de tournoi, puis repêchée, ensuite miraculée et enfin consacrée au soir de la finale du 11 février 2024.



Abidjan.net revient sur les temps forts du parcours plein d'émotions des pachydermes ivoiriens dans cette compétition qui, selon la Confédération Africaine de Football ( CAF) a été l'une des meilleures CAN jamais organisée sur le continent qui a été suivie par près de deux milliards de personnes dans le monde.



une cérémonie ouverture XXL de la CAN



La cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 a eu lieu le 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé dans la banlieue nord d'Abidjan en présence du président ivoirien Alassane Ouattara et d'un parterre de personnalités du monde sportif et politique venues des quatre coins du monde.

Dans une chorégraphie époustouflante, cette cérémonie d'ouverture a été appréciée par la majorité des férus du ballon rond.

Le match inaugural de ce tournoi opposant la Côte d’Ivoire à la Guinée-Bissau, a été remporté par les Éléphants de Côte d'Ivoire ( 2-0). Les poulains de Jean-Louis Gasset, alors entraîneur des Éléphants, ont battu leur adversaire du jour sans convaincre pourtant les supporters ivoiriens. Quoi qu'il en soit, les Ivoiriens ont bien entamé leur compétition.



Le pays hôte a eu moins de baraka le 18 janvier 2024 lors de sa deuxième rencontre face au Nigéria où il a été défait ( 1-0).

Le 22 janvier 2024, dans le même stade Alassane Ouattara d'Ébimpé, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont été laminés ( 4-0) par la Guinée Équatoriale lors du dernier match de poule.

C'est la tristesse, la désolation et l'humiliation en Côte d'Ivoire après cette deuxième défaite consécutive du pays organisateur qui est quasi éliminé de la compétition à l'issue de ce premier tour. Les Éléphants de Côte d'Ivoire sont " morts et enterrés " par la plupart des spécialistes du ballon rond à travers le monde.

Dans la foulée, la vague de colère des ivoiriens emportent le sélectionneur national Jean-Louis Gasset qui est limogé dare-dare par la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF). Il est remplacé par l'ivoirien Emerse Faé qui est nommé sélectionneur par intérim des Éléphants avec pour adjoint Guy Demel, un ancien footballeur international ivoirien.



Malgré ce chamboulement de l'encadrement technique des Éléphants, les ivoiriens dénoncent la contre-performance de leur équipe. Des joueurs et la fédération sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux.





De la mort à la résurrection de la sélection ivoirienne de football



En sursis avec trois points à l'issue des phases de poule, la Côte d'Ivoire a été " ressuscitée" le 24 janvier 2024 grâce à une victoire du Maroc sur la Zambie ( 1-0).

Avec le système de repêchage des quatre meilleurs premiers de la compétition, la Côte d’Ivoire accède in extremis au 2ème tour du tournoi. L'espoir renaît dans le pays.

La Côte d'Ivoire est remise dans la compétition, mais personne n'a foi en l'Eléphant qui devra affronter en huitièmes de finale, le Sénégal, le champion en titre le 29 janvier 2024 au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro sur les terres de Feu Félix Houphouet-Boigny, le premier président de la Côte d’Ivoire.

Le jour de cette confrontation fatidique, c'est le " coup de marteau " de la Côte d’Ivoire sur le Sénégal. Contre toute attente, les pachydermes ivoiriens dejouent tous les pronostics avec un nouvel état d'esprit de conquérants et s'imposent face aux Lions de la Teranga au terme des tirs au but ( 5-4).

Après cette victoire, les ivoiriens refont bloc derrière leur équipe comme un seul homme.

" On ne vaut rien , mais on est qualifié; la CAN c'est chez nous et la Coupe reste chez nous; La CAN c'est chez nous, on perd quand on veut, on gagne quand on veut...", ce sont là autant de slogans ironiques entonnés par les supporters ivoiriens après la renaissance de leur équipe.



Toutefois, les ivoiriens sont " en mode humilité" malgré cette montée en puissance des Éléphants qui devraient vaincre les Aigles du Mali en quart de finale pour accéder au dernier carré du tournoi.



Le 03 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké, la Côte d’Ivoire, " miraculée" arrache sa qualification pour les demi-finales de " Sa CAN" en battant in extremis ( 120 mn +1) le Mali ( 2-1).

Le scénario est quasi- inédit et l'émotion est à son comble dans le pays d'Alassane Ouattara. La Côte d’Ivoire déjoue à nouveau les pronostics et atteint le stade des demi-finales en éliminant deux favoris de cette compétition ( Sénégal, Mali).



Du miracle ivoirien au Saint Graal





En état de grâce depuis leur "résurrection", Sébastien Haller ( Attaquant des ivoiriens) et ses coéquipiers sont désormais invincibles dans le tournoi.

En demi-finales le 07 février 2024 face à la République démocratique du Congo ( RDC), la Côte d’Ivoire s'impose ( 1-0) face aux Léopards et est en finale de la " CAN de l'hospitalité".

Une finale aux allures de revanche pour les ivoiriens face aux super Eagles du Nigéria.

Malgré leur parcours éléphantesque dans ce tournoi, de l'avis des spécialistes du football, le Nigéria est le favori de cette finale.



Le 11 février 2024 dans l'antre des Éléphants au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé plein comme un œuf, la Côte d’Ivoire affronte le Nigéria en finale de la CAN 2023 devant un parterre de personnalités dont le couple présidentiel ivoirien.

Pour la énième fois, les Éléphants de Côte d'Ivoire, dans un sursaut d'orgueil et de patriotisme, neutralisent le Nigéria ( 2-1) et sont sacrés champions d'Afrique pour la troisième fois après un parcours que l'opinion publique a qualifié de " leçon de vie".



Championne d'Afrique au soir de la 34ème édition de la CAN, la Côte d’Ivoire " désactive l'humilité ". C'est la liesse populaire dans tout le pays. De la résurrection au sacre, de Zéro, Franck Kessié et ses coéquipiers deviennent les héros de la nation.



L.Barro