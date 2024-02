Mali: Le comité de pilotage du dialogue Inter-Maliens pour la paix explique sa mission aux hommes de médias - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: Le comité de pilotage du dialogue Inter-Maliens pour la paix explique sa mission aux hommes de médias Publié le mardi 20 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Echange entre les responsables du comité de pilotage du dialogue Inter-Maliens avec les hommes de médias à la maison de la presse.

Tweet

Après leur installation officielle le 05 février dernier, les responsables du comité de pilotage du dialogue Inter-Maliens en tête leur président Ousmane Issoufi Maiga ont échangé ce mardi 20 février 2024 avec les hommes de médias à la maison de la presse.



L'exercice consistait à aider les hommes de médias à bien informer, a bien communiquer et à expliquer à l'ensemble de la population l'esprit et la lettre du Dialogue Inter-Maliens tel que souhaité par le Président de la Transition, initiateur du processus, et, sans aucun doute, par l'ensemble des Maliens



Selon le président du comité du dialogue Inter-Maliens Ousmane Issoufi Maiga, ce nouveau processus nécessite l'accompagnement et l'implication de l'ensemble de la presse nationale et internationale, des nouveaux médias et des communicateurs traditionnels dans toute leur diversité .



il ajoute que les travaux du comité ont démarré le mardi 6 février au Centre International de Conférences de Bamako avec l'installation de trois (3) commissions de travail, à savoir, celles consacrées aux Termes de Références, au Règlement Intérieur et à la Communication. '' Nous avons pour mission de préparer les conditions favorables à un dialogue entre maliens sans aucune interférence extérieure'' a-t-il ajouté



Rappelons que le Président de la Transition dans un décret n°2024-0053/PT-RM du 26 janvier 2024 a institué le Comité de Pilotage du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation Nationale qui a comme mission de préparer les conditions favorables à un dialogue direct entre Maliens sans aucune interférence extérieure.