Revue de la coopération Mali-Allemagne : Le développement économique et social rappelé par le Mali

L’Ambassadeur Sékou dit Gaoussou CISSE, Directeur Europe au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et Son Excellence Dr. Dietrich POHL, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Mali ont coprésidé, ce mercredi 21 février 2024, la réunion de la revue de la coopération entre le Mali et l’Allemagne.



Dans leurs propos introductifs, le Directeur Europe et l’Ambassadeur Allemand se sont félicités de l’excellence des relations historiques entre les deux pays, marquée par une coopération bilatérale multisectorielle au service du développement socioéconomique du Mali. Si le Directeur Europe a souligné avec satisfaction la coopération soutenue, diversifiée et coordonnée de l’Allemagne, traduite par la mise en œuvre de plusieurs projets de développement dans les secteurs prioritaires, l’Ambassadeur allemand a, pour sa part, rappelé que l’engagement bilatéral de son pays aux côtés du Mali vise à promouvoir le développement économique et social au bénéfice de la population.



En prévision de la prochaine rencontre intergouvernementale Mali/Allemagne prévue à Bamako, les experts maliens et allemands sont invités, aujourd'hui, à réexaminer le portefeuille des projets afin d'évaluer les résultats obtenus et d'apprécier leur impact positif sur les conditions de vie des populations. Cette démarche vise également à renforcer l'efficacité de l'accompagnement des priorités nationales, dans une perspective de prise en charge optimale des besoins essentiels des Maliens.