15 nouveaux hélicos russes en route pour Bamako
Publié le mardi 27 fevrier 2024 | Le témoin

Cérémonie de remise des aéronefs militaires par le Président Assimi Goïta

La présence russe aux Mali ne faiblit pas, du moins dans les secteurs de la défense et de la sécurité, domaines de prédilection de l’axe Koulouba – Kremlin. Par-delà la présence de Wagner aux côtés des FAMa dans le cadre de nombreuses opérations antiterroristes mitigées, l’accompagnement de l’armée russe continue de belle et va se renforcer par l’approvisionnement en outils de défense des plus efficaces. On annonce, de source bien introduite, une quinzaine d’hélicoptères russes de combat dite de dernière génération en voie de livraison au Mali. Les capacités opérationnelles des FAMa devraient ainsi se renforcer par la densification du vecteur aérien de plus en plus sollicité par l’armée malienne sur les différents théâtres. Nos sources n’indiquent mot sur les modalités et le coût d’acquisition du nouvel arsenal de guerre, mais on parle par ailleurs de promesse personnelle que Vladimir Poutine vient d’honorer.



Temoin