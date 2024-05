Coopération CEDEAO-UEMOA : le plan d’action pour l’application des règles de concurrence en finalisation - abamako.com

Coopération CEDEAO-UEMOA : le plan d'action pour l'application des règles de concurrence en finalisation Publié le lundi 6 mai 2024

La coopération entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dans le domaine de la concurrence se concrétise avec la finalisation du plan d'action relatif à l'harmonisation des règles et procédures. Cette étape fait suite à l'accord de coopération signé entre les deux entités, conformément aux décisions prises lors de la 18ème rencontre interinstitutionnelle CEDEAO – UEMOA en 2019.



Le projet de plan d'action, élaboré lors d'une réunion qui s'est tenue du 02 au 04 mai 2024 à Abidjan, comprend des actions prioritaires telles que l'harmonisation des règles et procédures, le renforcement des capacités, le partage d'informations et de données, ainsi que le développement de partenariats.



La réunion de finalisation du plan d'action a été co-présidée par Madame Massandjé TOURE-LITSE, Commissaire aux Affaires Économiques et à l'Agriculture de la CEDEAO, et le Professeur Filiga Michel SAWADOGO, Commissaire chargé du Département du Marché Régional et de la Coopération de l'UEMOA. L'ambassadeur Fanta CISSE, Représentante Résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de cet accord, soulignant l'excellente coopération entre les deux institutions.



Ce plan d'action, désormais finalisé et adopté, vise à assurer une mise en œuvre harmonieuse de l'accord de coopération CEDEAO-UEMOA pour promouvoir une concurrence saine et équitable sur le marché ouest-africain.



