Trophées UNFP : Kamory Doumbia remporte le trophée Juste Fontaine pour le plus beau but de l’année - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Trophées UNFP : Kamory Doumbia remporte le trophée Juste Fontaine pour le plus beau but de l’année Publié le mardi 14 mai 2024 | aBamako.com

© Autre presse par Stade Brestois 29

Trophées UNFP : Kamory Doumbia remporte le trophée Juste Fontaine pour le plus beau but de l’année

Tweet

Trophées UNFP : Kamory Doumbia remporte le trophée Juste Fontaine pour le plus beau but de l’année



Le verdict est tombé lors de la 32e cérémonie des Trophées UNFP, organisée dans la soirée de ce lundi 13 mai 2024, au Pavillon d’Armenonville à Paris.

Kamory Doumbia, milieu de terrain des Aigles et du Stade Brestois, a été honoré du trophée Juste Fontaine pour le plus beau but de la saison 2024 en Ligue 1 Uber Eats. Ce prix récompense sa magnifique réalisation contre le FC Lorient, inscrite le 20 décembre, première de ses quatre réalisations.



Pour ce prestigieux trophée, Doumbia était en compétition avec d’autres joueurs talentueux, à savoir André Ayew (Le Havre), Lamine Camara (Metz), Amine Gouiri (Lyon), Téji Savanier (Montpellier) et Teddy Teuma (Reims).



Contrairement à d’autres distinctions, le trophée UNFP du plus beau but de l’année est attribué exclusivement sur la base des votes du public, qui s’exprime en ligne.



L.L

aBamako