Publié le jeudi 16 mai 2024 | bbc.com

"Une chose incoyable" - Stevie Wonder sur l'honneur de devenir un citoyen ghanéen

"Une chose incoyable" - Stevie Wonder sur l`honneur de devenir un citoyen ghanéen

Le légendaire auteur-compositeur-interprète Stevie Wonder est officiellement ghanéen.



Lundi, jour du 74e anniversaire de l'icône musicale américaine, le président du Ghana lui a accordé la nationalité ghanéenne.



« C'est fait, félicitations ! Nana Akufo-Addo a dit à Wonder, tout sourire, qu'il lui remettait un certificat lors d'une cérémonie au palais présidentiel, où il a également reçu un gâteau d'anniversaire surmonté d'un drapeau ghanéen.



M. Wonder a déclaré à la BBC que le fait d'obtenir la nationalité ghanéenne le jour de son anniversaire était une « chose incroyable ».