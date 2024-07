Modernisation de l’administration: la digitalisation des moyens de paiement et des services publics lancée ce jeudi - abamako.com

Modernisation de l'administration: la digitalisation des moyens de paiement et des services publics lancée ce jeudi Publié le mercredi 17 juillet 2024

Le processus de digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l’État sera lancé ce jeudi 18 juillet 2024, a appris aBamako ce mercredi.



Dans un premier temps, le District de Bamako sera concerné par cette initiative, incluant les actes et pièces suivants : la carte d’identité, les contraventions de police, l’état civil, ainsi que les impôts et les taxes.



Selon le communiqué du conseil des ministres, la digitalisation des moyens de paiement s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation de l’Administration pour la rendre plus performante et accessible.



L.L