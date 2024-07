CEDEAO: ce que les internautes pensent de la médiation de Bassirou Diomaye avec les États de l’AES (sondage) - abamako.com

CEDEAO: ce que les internautes pensent de la médiation de Bassirou Diomaye avec les États de l'AES (sondage) Publié le mercredi 17 juillet 2024

Arriver du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Bamako

Près de 70% des internautes ayant participé à un sondage du site d'informations Abidjan.net, pensent que le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne réussira pas sa mission de facilitateur entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest ( CEDEAO) et l'Alliance des États du sahel ( AES) que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger.



En effet, 69,99% des internautes qui ont participé à ce sondage, soit 1101 votes, estiment que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne réussira pas sa mission de facilitateur entre la CEDEAO et l'AES tandis que 20,15%, soit 317 votants pensent le contraire.



Par ailleurs, sur un total de 1573 votes, 155 personnes ont voté " Sans Avis", soit, 9,85%.



Ce sondage qui était intitulé " CEDEAO : le président sénégalais Bassirou Faye a été désigné facilitateur pour négocier avec les pays de l'AES ( Mali, Burkina, Niger). Va-t-il réussir ?" a été ouvert le 11 juillet 2024 et clôturé le 15 juillet 2024.





A l'issue d'un sommet tenue le 07 juillet dernier à Abuja, la CEDEAO a désigné le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye facilitateur dans les discussions avec l'Alliance des États du sahel ( AES).





L.Barro