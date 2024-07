UMOA : le secteur de la microfinance poursuit sa croissance - abamako.com

UMOA : le secteur de la microfinance poursuit sa croissance Publié le jeudi 18 juillet 2024 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

(Agence Ecofin) - Au terme des 3 premiers mois de l’année en cours, l’épargne collectée par les systèmes financiers décentralisés de l’UMOA a progressé de 2,8 % par rapport au trimestre précédent et de 16,4 % en glissement annuel. Cette progression a contribué à la croissance de l’activité de ces structures de microfinance à fin mars 2024.



La croissance des activités des systèmes financiers décentralisés (structures de microfinance) de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) s’est matérialisée au cours du premier trimestre 2024 par une hausse de 16,4 %, à 2356,4 milliards FCFA (3,9 milliards $) des dépôts collectés, ainsi qu’une augmentation des comptes ouverts et de la clientèle de ces structures de microfinance.



Dans une note sur la situation du secteur publiée le lundi 15 juillet 2024, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) note que cette dynamique de progression des dépôts a été observée dans 7 pays de l’Union, en dehors du Niger. Les plus fortes hausses proviennent de la Guinée-Bissau (+14,6 %), du Bénin (+8,7 %) et du Togo (+4,6 %).



S’agissant de la structure par terme, les dépôts à vue étaient prépondérants avec une part de 55,0 % du total de l’épargne collectée. Viennent ensuite les dépôts à terme et autres dépôts avec des parts respectives de 23,7 et 21,3 %. Selon la BCEAO, l’épargne mobilisée par les établissements de microfinance de l’UMOA représentait 5,2 % de celle collectée par les établissements de crédit, au cours de ce trimestre.