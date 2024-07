Mali : L’Armée neutralise plusieurs terroristes à Sandaré, Yorosso et Niono - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : L’Armée neutralise plusieurs terroristes à Sandaré, Yorosso et Niono Publié le vendredi 19 juillet 2024 | L’Essor

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet





Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé, du 14 à ce jeudi 18 juillet, plusieurs combattants terroristes et détruit d’importantes quantités matériels militaire dans les localités du pays



Il s’agit d’une réplique vigoureuse de nos hommes contre une attaque terroriste contre le poste de sécurité de Sandaré, dans la Région de Nioro du Sahel ce jeudi 18 juillet 2024.





Cette prouesse a été précédée de combats remportés par les FAMa contre les ennemis de la paix suite à une reconnaissance offensive dans la localité de Waramata, cercle de Yorosso, ayant permis le démantèlement d’une base terroriste. L’information a été donnée ce jeudi par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) à travers un communiqué.



«Le chef d’état-major général des Armées informe l’opinion nationale que, ce 18 juillet 2024 aux environs de 03 heures 30 minutes, le poste de sécurité de Sandaré a vigoureusement repoussé une attaque terroriste perpétrée par des individus armés non identifiés évoluant sur une vingtaine de motos et en support à deux», précise le document.



Selon la Dirpa, cette attaque n’a pas fait de victimes humaines mais a causé des dégâts au niveau de la Brigade de la gendarmerie, incendiée avec deux véhicules FAMa. Ainsi, le renfort qui a quitté Diéma a surpris l’ennemi en cours de route, qui a fui en abandonnant des corps sur place ainsi que des motos après d’intenses accrochages. La haute hiérarchie militaire rassure que la situation est sous contrôle et que le ratissage se poursuit normalement.



Par ailleurs, poursuit la même source sécuritaire, le 14 juillet 2024 aux environs de 17H30 mn, une mission FAMa en reconnaissance offensive dans la localité de Waramata, Cercle de Yorosso, a démantelé une base terroriste et a récupéré des matériels sur place dont une radio talkie, un téléphone, deux chaussures militaires rangers, deux chargeurs radio talkie, des munitions de 7,62mm, des médicaments et des vivres.



En outre, le 17 juillet dernier, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Daouna, à 45 km à l’Ouest de Niono. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des matériels récupérés. Il s’agit de cinq motos, un talkie-walkie de type TYT, deux chargeurs radio, deux téléphones portables, trois PM, six chargeurs PM et deux maillons de PKM garnis, indique le communiqué.



Le chef d’état-major général des Armées rassure la population de la détermination des FAMa à traquer l’ennemi où qu’il se trouve.



Aboubacar TRAORE